https://sputnikarabic.ae/20240310/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-يوم-واحد-1086846680.html

أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T11:42+0000

2024-03-10T11:42+0000

2024-03-10T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، اليوم الأحد، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "128" في مناطق أوغليدار وستارومايورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، من خلال الإجراءات المنسقة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي رقم "65"، رقم "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم "126" في مناطق رابوتينو، ستيبوفو، في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون. وقام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، بتدمير نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيلاني بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعان للوقود، ومستودعان للذخيرة، ونقطة مراقبة للطائرات من دون طيار التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136 منطقة. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارز" أمريكية الصنع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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روسيا, رصد عسكري