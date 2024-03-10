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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-مسيرة-أوكرانية-خلال-يوم-واحد-1086846680.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T11:42+0000
2024-03-10T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، اليوم الأحد، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "128" في مناطق أوغليدار وستارومايورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.في اتجاه خيرسون، هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، من خلال الإجراءات المنسقة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي رقم "65"، رقم "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم "126" في مناطق رابوتينو، ستيبوفو، في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون. وقام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، بتدمير نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيلاني بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعان للوقود، ومستودعان للذخيرة، ونقطة مراقبة للطائرات من دون طيار التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136 منطقة. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارز" أمريكية الصنع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240310/إعلام-استبدال-منظومات-باتريوت-المدمرة-في-كييف-قد-يستغرق-سنوات-1086843631.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

11:42 GMT 10.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، اليوم الأحد، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".
في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من مجموعة "فوستوك" النار على أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي "72" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي "128" في مناطق أوغليدار وستارومايورسكوي التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي- 20"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:22 GMT
في اتجاه خيرسون، هزمت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، من خلال الإجراءات المنسقة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي رقم "65"، رقم "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم "126" في مناطق رابوتينو، ستيبوفو، في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.
وخسر العدو ما يصل إلى 45 جنديا وثلاث مركبات.
وقام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الروسية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة، بتدمير نقطة مراقبة اللواء الميكانيكي 47 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زيلاني بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومستودعان للوقود، ومستودعان للذخيرة، ونقطة مراقبة للطائرات من دون طيار التابعة للواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوكالينوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136 منطقة.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارز" أمريكية الصنع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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