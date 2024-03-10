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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/إعلام-تعيين-زالوجني-سفيرا-لأوكرانيا-في-بريطانيا-تحول-إلى-فضيحة-دبلوماسية-1086838411.html
إعلام: تعيين زالوجني سفيرا لأوكرانيا في بريطانيا تحول إلى فضيحة دبلوماسية
إعلام: تعيين زالوجني سفيرا لأوكرانيا في بريطانيا تحول إلى فضيحة دبلوماسية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، يوم أمس السبت، بأن تعيين القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سفيرا لبلاده لدى بريطانيا حمل انتهاكات... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T06:35+0000
2024-03-10T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية في تقريرها أنه "في تاريخ وزارة الخارجية بأكمله، لم يسبق لأحد أن أدلى ببيان مسبقًا حول إرسال طلب موافقة الدولة على منح جميع الامتيازات والحقوق الدبلوماسية للسفير الجديد"، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للأعراف والأخلاق الدبلوماسية المكتوبة وغير المكتوبة.وبحسب المنشور، فإن مكتب فلاديمير زيلينسكي أجبر وزير الخارجية دميتري كوليبا على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة، خوفا من أن يرفض زالوجني هذا التعيين.وأضافت الصحيفة بالقول إن "وزير الخارجية الأوكراني كوليبا ليس وزيرًا يمكنه أن يقول "لا" لزيلينسكي عندما "ينتهك القوانين والقواعد والآداب".كما أعربت الصحيفة عن شكوكها في أن زالوجني سيتعامل مع منصبه الجديد، متسائلة عما إذا كان زيلينسكي سيرد على الهاتف عندما اتصل القائد الأعلى السابق، والذي "بدأوا في الجدال معه" أثناء مناقشة الوضع على الجبهة، مضيفة بالقول إنه "ليس لدى زالوزني نفسه أي فكرة على الإطلاق عن ماهية السفارة وعمل السفير".وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفةوبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست"، أن زالوجني، عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240216/استقالة-زالوجني-تقسم-أوكرانيا-إلى-قسمين-1086129035.html
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العالم
العالم

إعلام: تعيين زالوجني سفيرا لأوكرانيا في بريطانيا تحول إلى فضيحة دبلوماسية

06:35 GMT 10.03.2024
© AP Photoلقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
لقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، يوم أمس السبت، بأن تعيين القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، سفيرا لبلاده لدى بريطانيا حمل انتهاكات "غير مسبوقة" للأعراف الدبلوماسية.
وذكرت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية في تقريرها أنه "في تاريخ وزارة الخارجية بأكمله، لم يسبق لأحد أن أدلى ببيان مسبقًا حول إرسال طلب موافقة الدولة على منح جميع الامتيازات والحقوق الدبلوماسية للسفير الجديد"، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للأعراف والأخلاق الدبلوماسية المكتوبة وغير المكتوبة.
وبحسب المنشور، فإن مكتب فلاديمير زيلينسكي أجبر وزير الخارجية دميتري كوليبا على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة، خوفا من أن يرفض زالوجني هذا التعيين.
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
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وأضافت الصحيفة بالقول إن "وزير الخارجية الأوكراني كوليبا ليس وزيرًا يمكنه أن يقول "لا" لزيلينسكي عندما "ينتهك القوانين والقواعد والآداب".
كما أعربت الصحيفة عن شكوكها في أن زالوجني سيتعامل مع منصبه الجديد، متسائلة عما إذا كان زيلينسكي سيرد على الهاتف عندما اتصل القائد الأعلى السابق، والذي "بدأوا في الجدال معه" أثناء مناقشة الوضع على الجبهة، مضيفة بالقول إنه "ليس لدى زالوزني نفسه أي فكرة على الإطلاق عن ماهية السفارة وعمل السفير".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع زالوجني، ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار.
جنرال إيطالي: القوات المسلحة الأوكرانية ترى أن أوامر زيلينسكي والجيش مختلفة
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست"، أن زالوجني، عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
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