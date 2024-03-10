عربي
https://sputnikarabic.ae/20240310/التضخم-بمدن-مصر-يقفز-إلى-357-في-فبراير-الماضي--1086842144.html
التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي
التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي
سبوتنيك عربي
تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:45+0000
2024-03-10T09:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102269/00/1022690030_0:191:4134:2516_1920x0_80_0_0_e6f088460ff0028a953a8d5acc4bfce8.jpg
وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240307/رئيس-الوزراء-المصري-الخروج-الكامل-للأزمة-سيحتاج-بضعة-أشهر-لعودة-الاقتصاد-لوضعه-السليم--1086759451.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102269/00/1022690030_263:0:3871:2706_1920x0_80_0_0_49322343b58be268ae5d7b0c3e2b8649.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي

09:45 GMT 10.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyأزمة الخبز في مصر
أزمة الخبز في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير.
أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
رئيس الوزراء المصري: الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد لوضعه السليم
7 مارس, 11:59 GMT
يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يرى أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها06:37 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:26 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала