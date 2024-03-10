https://sputnikarabic.ae/20240310/التضخم-بمدن-مصر-يقفز-إلى-357-في-فبراير-الماضي--1086842144.html
التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي
التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي
سبوتنيك عربي
تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:45+0000
2024-03-10T09:45+0000
2024-03-10T09:45+0000
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وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240307/رئيس-الوزراء-المصري-الخروج-الكامل-للأزمة-سيحتاج-بضعة-أشهر-لعودة-الاقتصاد-لوضعه-السليم--1086759451.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
التضخم بمدن مصر يقفز إلى 35.7% في فبراير الماضي
تفاقم التضخم في مدن مصر خلال فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير.
أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم
إلى 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح الجهاز في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%،والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
يذكر أنه في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الشهر الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وكان البنك المركزي المصري
قد قرر في اجتماع مفاجئ، الأربعاء الماضي، بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق للسوق.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.