https://sputnikarabic.ae/20240310/الحاخام-الأكبر-في-إسرائيل-يهدد-بمغادرة-اليهود-المتدينين-البلاد-إذا-أجبروا-على-التجنيد-1086839983.html

الحاخام الأكبر في إسرائيل يهدد بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على التجنيد

الحاخام الأكبر في إسرائيل يهدد بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على التجنيد

سبوتنيك عربي

هدد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T08:07+0000

2024-03-10T08:07+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن يوسف قوله: "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة للمتدينين.وأضاف: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك، يجب أن يفهموا هذا".وشدد الحاخام يوسف: "عليهم أن يفهموا أنه دون التوراة، دون المدرسة الدينية، لن يكون هناك نجاح للجيش".وأردف: "ما نجح فيه الجيش بفضل أبناء التوراة، فالجنود ناجحون بالتوراة".يشار إلى أن لدى إسرائيل حاخامان رئيسان، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيين) والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيين)، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران. ولطالما كانت مسألة تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.وفي فبراير/ شباط الماضي، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.وتسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.

https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-من-يدعون-إلى-رفض-الخدمة-يضرون-بالجيش-وأمن-البلاد-1079169057.html

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