https://sputnikarabic.ae/20240310/الدفاع-الروسية-خسائر-الجيش-الأوكراني-تبلغ-895-عسكريا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1086846535.html

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تبلغ 895 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تبلغ 895 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية بلغت 895 عسكريا، في مناطق متفرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T11:34+0000

2024-03-10T11:34+0000

2024-03-10T11:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية بيانا، اليوم الأحد، وجاء فيه "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 110 جنود ودبابتين وثلاث سيارات"، لافتة إلى أنه "على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات آلية".وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، بلغت خسائر العدو 310 جنود ودبابة واحدة وعربتي مشاة قتالية وثماني مركبات آلية.. وفي اتجاه جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 150 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وأشارت إلى أنه "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر العدو 45 جنديا وثلاث سيارات".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240310/سيناتور-أمريكي-يحذر-حلفاء-واشنطن-في-الناتو-من-خطوة-هدامة-في-حال-التدخل-العسكري-في-أوكرانيا-1086839524.html

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