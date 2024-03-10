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الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا
الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا
سبوتنيك عربي
أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T08:43+0000
2024-03-10T08:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في بيان إن "إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".وأوضح أن "استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين".وأشار إلى "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة".ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة الماضية، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين في شمال القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20240308/مقتل-فلسطينيين-اثنين-وإصابة-آخرين-نتيجة-سقوط-مساعدات-غذائية-من-الجو-على-رؤوسهم-1086795520.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا

08:43 GMT 10.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
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أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين بطريقة آمنة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في بيان إن "إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".
وأوضح أن "استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين".
رجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين نتيجة سقوط مساعدات غذائية من الجو على رؤوسهم
8 مارس, 12:27 GMT
وأشار إلى "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة".
كما شدد على أهمية إدخال هذه المساعدات عبر منافذ القطاع وإيصالها بطريقة آمنة لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا.
ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة الماضية، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين في شمال القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.
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