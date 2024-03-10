https://sputnikarabic.ae/20240310/الدفاع-المدني-بغزة-إسقاط-المساعدات-عبر-طائرات-الإغاثة-زاد-من-عدد-الضحايا-1086841196.html
الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا
الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا
سبوتنيك عربي
أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T08:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في بيان إن "إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".وأوضح أن "استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين".وأشار إلى "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة".ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة الماضية، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين في شمال القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.
https://sputnikarabic.ae/20240308/مقتل-فلسطينيين-اثنين-وإصابة-آخرين-نتيجة-سقوط-مساعدات-غذائية-من-الجو-على-رؤوسهم-1086795520.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة زاد من عدد الضحايا
أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية زاد من عدد الضحايا، داعيا إلى البحث عن حلول جذرية لإغاثة المواطنين بطريقة آمنة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة
محمود بصل، في بيان إن "إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".
وأوضح أن "استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة للمواطنين قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين".
وأشار إلى "ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة".
كما شدد على أهمية إدخال هذه المساعدات عبر منافذ القطاع وإيصالها بطريقة آمنة لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا.
ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة الماضية، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين
في شمال القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.