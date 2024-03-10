https://sputnikarabic.ae/20240310/برلماني-ليبي-الغرب-لن-يسعى-لحل-الأزمة-الليبية-مثلما-يسهم-في-قتل-الفلسطينيين-1086849779.html

برلماني ليبي: الغرب لن يسعى لحل الأزمة الليبية مثلما يسهم في قتل الفلسطينيين

برلماني ليبي: الغرب لن يسعى لحل الأزمة الليبية مثلما يسهم في قتل الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

صرح عضو مجلس النواب الليبي، جبريل وحيدة، بأن "الحديث عن مبادرة الطاولة الخماسية، التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، هدفها إطالة أمد الأزمة... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T13:24+0000

2024-03-10T13:24+0000

2024-03-10T13:24+0000

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وقبل أيام، أعاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، الحديث عن المبادرة الخماسية التي سبق واقترحها، لكن البرلمان الليبي رفض المشاركة فيها، بسبب مشاركة حكومة الدبيبة التي تتمركز في الغرب.ويوضح البرلماني الليبي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدول التي تقف وراء هذه المبادرة تسعى لإعادة إنتاج مرحلة مكررة من اتفاق الصخيرات، واتفاق جنيف، دون أي تقدم ملموس وحقيقي من شأنه الانتقال إلى مرحلة مستقرة عبر انتخابات تفرز سلطة منتخبة في البلاد".ويضيف البرلماني الليبي، قائلا:" الدول التي تقف وراء المبادرة تسعى للتحكم في المسار الليبي، عبر اتفاق جديد شبيه بالسلطات السابقة، التي تعد سلطة أمر واقع".ويشير وحيدة إلى أن "التوافق الليبي، الذي جرى بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وانبثق عنه التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي نص على خارطة طريق واضحة لإنجاز الانتخابات، جرت عرقلته من قبل الدول الغربية".وشدد على أن التعويل على أن الغرب يمكنه أن يقدم الحل في ليبيا أو يساهم فيه، لن يقدم أو يفيد الشعب الليبي، خاصة أن هذه الدول دأبت على إدارة الأزمة طوال السنوات الماضية لا حلها.ويشار إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، طالبت الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإبعاد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التي تقدم بها الخميس الماضي، حيث وصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن "بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور، ولا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة".وكان باتيلي، قد قال خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أنه "بعد مضي 13 عامًا من الإطاحة بحكم معمر القذافي، لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

https://sputnikarabic.ae/20240308/ليبيا-المبعوث-الأممي-يجدد-الدعوة-لطاولة-خماسية-عاجلة-لتشكيل-حكومة-موحدة-1086793542.html

https://sputnikarabic.ae/20240308/هل-تعمدت-واشنطن-إدارة-الأزمة-في-ليبيا-وما-جدوى-طرح-مبادرة-الطاولة-الخماسية--1086803375.html

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