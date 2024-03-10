https://sputnikarabic.ae/20240310/بعد-تصريحات-البابا-عن-أوكرانيا-الفاتيكان-يوضح-المعنى-الحقيقي-لكلامه--1086842657.html
بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه
بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، على تصريحات البابا فرانسيس فيما يخص الصراع في أوكرانيا، والتي قال فيها إنه يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T10:41+0000
2024-03-10T10:41+0000
2024-03-10T10:41+0000
العالم
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ورد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني،على موضوع العلم الأبيض بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات.وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا". وأكد البابا على أنه "اليوم يمكنك التفاوض بمساعدة القوى الدولية، وكلمة "التفاوض" هي كلمة شجاعة، وعندما ترى أنك تخسر، وأن الأمور تسير على نحو خاطئ، فإنك بحاجة إلى أن تكون لديك الشجاعة للتفاوض".
https://sputnikarabic.ae/20240309/بابا-الفاتيكان-يعتقد-أن-أوكرانيا-يجب-أن-تتحلى-بالشجاعة-لرفع-العلم-الأبيض-1086828789.html
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العالم
بعد تصريحات البابا عن أوكرانيا.. الفاتيكان يوضح المعنى الحقيقي لكلامه
علق المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، على تصريحات البابا فرانسيس فيما يخص الصراع في أوكرانيا، والتي قال فيها إنه يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
ورد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني،على موضوع العلم الأبيض بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات.
وتابع بروني بالقول: "المفاوضات لا تعني استسلاماً أبداً"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم".
وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا".
وأكد البابا على أنه "اليوم يمكنك التفاوض بمساعدة القوى الدولية، وكلمة "التفاوض" هي كلمة شجاعة، وعندما ترى أنك تخسر، وأن الأمور تسير على نحو خاطئ، فإنك بحاجة إلى أن تكون لديك الشجاعة للتفاوض".