https://sputnikarabic.ae/20240310/جمعية-ميلاد-جديد-بالعاصمة-الليبية-طرابلس-تنتهي-من-تجهيز-عدد-كبير-من-السلات-الرمضانية-صور-1086846816.html

جمعية "ميلاد جديد" بالعاصمة الليبية طرابلس تنتهي من تجهيز عدد كبير من السلات الرمضانية.. صور

جمعية "ميلاد جديد" بالعاصمة الليبية طرابلس تنتهي من تجهيز عدد كبير من السلات الرمضانية.. صور

سبوتنيك عربي

منذ أكثر من 10 أيام، يعمل فريق جمعية "ميلاد جديد" للعمل الخيري والتنمية على تجهيز عدد كبير من السلات الرمضانية، تحتوي على العديد من المواد الغذائية والسلع... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T11:47+0000

2024-03-10T11:47+0000

2024-03-10T11:47+0000

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وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في العاصمة الليبية طرابلس في عدة مواسم، أبرزها موسم شهر رمضان المبارك، والذي تنتشر فيه أعمال الخير ومساعدة الغير، إذ أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي تقوم على مساعدة المحتاجين، نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها الليبيون هذه الفترة، بسبب غياب الاستقرار السياسي في البلاد.جمعية "ميلاد جديد"وفي هذا الإطار، قالت رئيس مجلس إدارة جمعية "ميلاد جديد" للعمل الخيري والتنمية، فوزية محفوظ، إن "هذا العمل يقوم به فريق الجمعية في عام وكل موسم رمضاني، بسبب التغيير الكبير في ظروف في المجتمع الليبي، بسبب قلة المرتبات، وقلة الدعم، وزيادة أعداد الأسر المحتاجة".وتابعت محفوظ في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المواطنين جاءوا إلى الجمعية قبل عدة أيام بحثا عن الدعم والمساعدة، بسبب الظروف المتدنية التي تمر بها البلاد"، متمنية لو أنها قامت بتجهيز هذه السلات قبل هذا الوقت بفترة حتى تساعد وتسد رمق هذه العائلات التي جاءت تبحث عن المساعدة بسبب الحاجة والفقر.ومن ناحية أخرى، أشارت محفوظ إلى أن "هناك أمور تنظيمية تتطلب البدء في منح السلات الرمضانية في وقت واحد، بحيث لا يصاب فريق العمل بالتشتت بين العائلات أثناء عمليات التوزيع، ولخلق نوع من التنظيم داخل الجمعية، بسبب الأعداد الكبيرة من الأسر المحتاجة".الجانب التنظيميوتابعت رئيس مجلس إدارة جمعية "ميلاد جديد" للعمل الخيري والتنمية، فوزية محفوظ: "تم تصنيف العائلات وتقسيمها إلى قسمين، باب خاص بالطوارئ وهو يشمل العائلات الزوار من أماكن بعيدة وغير مدرجين بقوائم الجمعية، وهؤلاء يتم معاملتهم بمنحهم سلة بسيطة من باب الترضية وجبر الخواطر حتى لا يرجع بدون سلة، أما العائلات المسجلة رسميا والمدرجة ضمن جدول المترددين في الجمعية، فإنه يتم معاملتهم حسب عدد أفراد الأسرة، بدءا من العائلات التي لديها أطفال صغار، إذ لهم الأولوية في المساعدات بالإضافة إلى غيرهم".وأوضحت أن "الجمعية قامت بأخذ المطلقات في عين الاعتبار، كونهن ربّات بيوت وغير قادرات على المصاريف اليومية الكثيرة لأطفالها، ولكن بدرجة أقل من غير من ذوي الحاجة، ولكن هذا التصنيف مهم جدا، وذلك حتى يعم الخير على الجميع".وقالت: "تبدأ الجمعية منذ ساعات الصباح وحتى المساء، حتى يتم العمل بشكل كبير وسلس وصولا لكل القوائم، واستهداف حتى العائلات التي ليست مدرجة ضمن سجلات الجمعية". آلية التوزيعتقول فوزية محفوظ إنه "سوف يتم توزيع السلات الرمضانية في شهر رمضان في الفترات الصباحية"، وأشارت إلى أن "الفريق يعمل من الصباح لاستقبال المحتاجين والمتبرعين على حد السواء، لأن هناك متبرعين يقومون بالتبرع بمواد وسلع لا يمكن أن تظل في مقر الجمعية، مثل اللحوم والدجاج والتمر وغيرها من المواد التي تحتاج لحفظ خاص يتطلب توزيعها العمل الفوري، وذلك لكونها تحتاج إلى مبردات وحفظ".وأوضحت بأن "هناك الكثير من العائلات المحتاجة التي تتردد على الجمعية بشكل يومي، من أجل متابعة التبرعات اليومية".إفطار صائممن ناحية أخرى، لفتت فوزية محفوظ، إلى أن "الجمعية قامت بتجهيز أكياس إفطار صائم يتم توزيعها في الشوارع العامة في العاصمة طرابلس، وتستهدف هذه الأكياس المحتاجين والعمالة الوافدة، ويتم توزيعها من خلال سيارات تستهدف كل الطرق، وذلك لإفطار أكبر عدد ممكن من المحتاجين، وتلك الأكياس مزودة بما يكفي سد رمق الصائم".أما بالنسبة للوجبات، فإنه "يتم توفيرها بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان حتى الانتهاء من توزيع السلات الرمضانية، ويتم التفرغ لوجبات إفطار الصائم، وذلك لأن العمل في السلات الرمضانية يعتبر عمل مرهق جدا، خاصة وان الفريق يتكون في أغلبه من العنصر النسائي"، وفقا لمحفوظ.وأشارت رئيس جمعية "ميلاد جديد" إلى أن الجمعية "تقوم بإعداد إفطار سنوي جماعي موسمي، يستهدف شريحة من الأيتام لدعمهم ومساندتهم"، موضحة أن "الإفطار السنوي في هذا العام الحالي سيقام في دار البنات الأيتام، لأنهن بحاجة لمن يدخل عليهن البهجة والسرور، بالإضافة إلى دار البنين الأيتام، بسبب تعرّضهم لتقصير كبير وهم شباب أيتام بحاجة لبعض الرعاية والاهتمام".

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