https://sputnikarabic.ae/20240310/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1086837080.html

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن" حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية، واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T02:20+0000

2024-03-10T02:20+0000

2024-03-10T03:14+0000

أخبار حزب الله

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2d637a4eda854461ad3b21cb5522819.jpg

جنوب لبنان – سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان، واستهداف تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتجمعاً آخر في جبل نذر، وقصفوا مرتفع ‏الكرنتينا، وموقع ‏رويسة القرن".ولفت إلى أن "حزب الله تصدى في القطاع الغربي من جنوب لبنان لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، واستهدف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية، كما استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌، وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 150 يومًا، 1162 عمليّة.من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بلدات ميس الجبل، الوزاني، بليدا، خربة سلم، وقصف في القطاع الأوسط عيترون، مارون الراس، جبل الباط، كفرا، يارون، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي بلدات اللبونة، مجدلزون، الضهيرة".وقال مصدر ميداني في جنوب لبنان، أن" الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.وأوضح المصدر أن " المنزل المستهدف يعود لعائلة جعفر علي مرجة الذي قتل بالاستهداف مع زوجته وولديه علي وحسن، وأصيب 10 أشخاص أيضاً خلال الاستهداف و مازالت عمليات إزالة الأنقاض مستمرة".ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال الحدود تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20240309/ميناء-أمريكا-المؤقت-في-غزة-هل-يصبح-قاعدة-تجسس-وموقع--لـعدوان-عسكري-على-القطاع-1086830250.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى