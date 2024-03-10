عربي
https://sputnikarabic.ae/20240310/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1086837080.html
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن" حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية، واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T02:20+0000
2024-03-10T03:14+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2d637a4eda854461ad3b21cb5522819.jpg
جنوب لبنان – سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان، واستهداف تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتجمعاً آخر في جبل نذر، وقصفوا مرتفع ‏الكرنتينا، وموقع ‏رويسة القرن".ولفت إلى أن "حزب الله تصدى في القطاع الغربي من جنوب لبنان لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، واستهدف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية، كما استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌، وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 150 يومًا، 1162 عمليّة.من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بلدات ميس الجبل، الوزاني، بليدا، خربة سلم، وقصف في القطاع الأوسط عيترون، مارون الراس، جبل الباط، كفرا، يارون، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي بلدات اللبونة، مجدلزون، الضهيرة".وقال مصدر ميداني في جنوب لبنان، أن" الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.وأوضح المصدر أن " المنزل المستهدف يعود لعائلة جعفر علي مرجة الذي قتل بالاستهداف مع زوجته وولديه علي وحسن، وأصيب 10 أشخاص أيضاً خلال الاستهداف و مازالت عمليات إزالة الأنقاض مستمرة".ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال الحدود تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240309/ميناء-أمريكا-المؤقت-في-غزة-هل-يصبح-قاعدة-تجسس-وموقع--لـعدوان-عسكري-على-القطاع-1086830250.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_161121df27ec6f88ef77ec39d4dca8f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"حزب الله" يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

02:20 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 03:14 GMT 10.03.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن" حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية، واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان – سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان، واستهداف تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتجمعاً آخر في جبل نذر، وقصفوا مرتفع ‏الكرنتينا، وموقع ‏رويسة القرن".
ولفت إلى أن "حزب الله تصدى في القطاع الغربي من جنوب لبنان لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، واستهدف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية، كما استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌، وموقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
وبلغ عدد العمليات التي نفّذتها المقاومة الإسلاميّة (حزب الله) خلال 150 يومًا، 1162 عمليّة.
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 16 موقعاً في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بلدات ميس الجبل، الوزاني، بليدا، خربة سلم، وقصف في القطاع الأوسط عيترون، مارون الراس، جبل الباط، كفرا، يارون، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي بلدات اللبونة، مجدلزون، الضهيرة".
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
ميناء أمريكا المؤقت في غزة.. هل يصبح قاعدة تجسس وبداية لـ"عدوان عسكري" ضد القطاع؟
أمس, 18:15 GMT
وقال مصدر ميداني في جنوب لبنان، أن" الطيران الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة خربة سلم ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.
وأوضح المصدر أن " المنزل المستهدف يعود لعائلة جعفر علي مرجة الذي قتل بالاستهداف مع زوجته وولديه علي وحسن، وأصيب 10 أشخاص أيضاً خلال الاستهداف و مازالت عمليات إزالة الأنقاض مستمرة".
ومع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية، فيما لا تزال الحدود تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: نتنياهو يضر في رأيي بإسرائيل أكثر من مساعدتها01:19 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала