https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-عسكري-يكشف-عن-مصير-طاقم-منظومتي-باتريوت-المدمرتين-من-قبل-الجيش-الروسي-1086838115.html
خبير عسكري يكشف عن مصير طاقم منظومتي "باتريوت" المدمرتين من قبل الجيش الروسي
خبير عسكري يكشف عن مصير طاقم منظومتي "باتريوت" المدمرتين من قبل الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
كشفت مجلة أمريكية في منشورها عن مصير طاقم وأفراد أنظمة "باتريوت" الأمريكية التي قامت القوات الروسية باستهدافها في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T05:07+0000
2024-03-10T05:07+0000
2024-03-10T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية منشورا للكاتب والخبير العسكري، ديفيد آكس، الذي رجح أن يكون طاقم نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" المدمر في أوكرانيا قد تم القضاء عليه بالكامل.وكتب آكس في منشوره: "انفجرت منظومتان من طراز "باتريوت"، مما أدى بشكل شبه مؤكد إلى مقتل أفراد طاقمهما".وبحسب المراقب، فإن إصرار الجيش الروسي، وخاصة مشغلي الطائرات المسيرة، مكّن من اكتشاف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وتدميرها بضربة واحدة، مما حرم أوكرانيا بشكل كبير من القدرة على تغطية السماء.وأضاف إيكس قائلا: "لقد فقد الأوكرانيون ما يصل إلى 13 بالمائة من قاذفات باتريوت الخاصة بهم نتيجة لكارثة واحدة".وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. وقال المصدر: "تم إجراء تحليل لفيديو المراقبة، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن اللقطات لا تظهر فقط منظومة “إس-300”، كما ذكرنا سابقاً، بل إن اثنتين من المركبات الثلاث التي تم تدميرها هي منظومات باتريوت للدفاع الجوي".
https://sputnikarabic.ae/20240309/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-دمرت-منظومتي-باتريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو--1086825007.html
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روسيا
خبير عسكري يكشف عن مصير طاقم منظومتي "باتريوت" المدمرتين من قبل الجيش الروسي
كشفت مجلة أمريكية في منشورها عن مصير طاقم وأفراد أنظمة "باتريوت" الأمريكية التي قامت القوات الروسية باستهدافها في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية منشورا للكاتب والخبير العسكري، ديفيد آكس، الذي رجح أن يكون طاقم نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" المدمر في أوكرانيا قد تم القضاء عليه بالكامل.
وكتب آكس في منشوره: "انفجرت منظومتان من طراز "باتريوت"، مما أدى بشكل شبه مؤكد إلى مقتل أفراد طاقمهما".
وبحسب المراقب، فإن إصرار الجيش الروسي، وخاصة مشغلي الطائرات المسيرة، مكّن من اكتشاف أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وتدميرها بضربة واحدة، مما حرم أوكرانيا بشكل كبير من القدرة على تغطية السماء.
وأضاف إيكس قائلا: "لقد فقد الأوكرانيون ما يصل إلى 13 بالمائة من قاذفات باتريوت الخاصة بهم نتيجة لكارثة واحدة".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المصدر: "تم إجراء تحليل لفيديو المراقبة، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن اللقطات لا تظهر فقط منظومة “إس-300”، كما ذكرنا سابقاً، بل إن اثنتين من المركبات الثلاث التي تم تدميرها هي منظومات باتريوت للدفاع الجوي".