https://sputnikarabic.ae/20240310/دول-عربية-تعلن-يوم-غد-الاثنين-أول-أيام-شهر-رمضان-1086854693.html

دول عربية عدة تعلن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان

دول عربية عدة تعلن يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان

سبوتنيك عربي

أعلنت دول عربية عدة، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الاثنين 11 مارس/ آذار 2024، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1445هجري. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T16:57+0000

2024-03-10T16:57+0000

2024-03-10T16:57+0000

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وقال الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، إن "المحكمة العليا تُقرر أن، يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس / آذار 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عبر حسابها على منصة "إكس".كما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في خبر عاجل على منصة "إكس"، أن "لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أعلنت أن غداً الاثنين 11 مارس 2024م، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام".وفي ذات السياق، أعلنت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والبحرين، أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.فيما أعلنت دول أخرى أن، الثلاثاء الموافق 12 آذار 2024، هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام.وأعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس الجاري أول أيام شهر رمضان في استراليا.وأعلنت ماليزيا وسلطنة بروناي واليابان وسنغافورة وإندونيسيا، تعذر رؤية الهلال، وأن الثلاثاء 12 مارس الجاري غرة شهر رمضان.

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