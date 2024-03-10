https://sputnikarabic.ae/20240310/سقوط-حر-على-مقر-قيادة-إسرائيلي-القسام-تستهدف-جنودا-إسرائيليين-بقذيفتين-تحملهما-مسيرة-فيديو-1086850693.html
"سقوط حر على مقر قيادة إسرائيلي"... "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة... فيديو
"سقوط حر على مقر قيادة إسرائيلي"... "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد لإلقاء مسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T13:54+0000
2024-03-10T13:54+0000
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غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
رصد عسكري
العالم العربي
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وتوضح المشاهد لحظة استهداف الموقع، وإلقاء المسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون.وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الجمعة 8 مارس/ آذار الجاري، إن "معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة".وتابع، في كلمة مسجلة: "المقاومة تواصل قتال العدو الإسرائيلي لليوم 154 وتكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته"، مضيفا: "لدينا المزيد".وأضاف المتحدث: "ملحمة 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي، طوفان الأقصى) جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى".وقال أبو عبيدة: "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، ونستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعير أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240310/برلماني-ليبي-الغرب-لن-يسعى-لحل-الأزمة-الليبية-مثلما-يسهم-في-قتل-الفلسطينيين-1086849779.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري, العالم العربي
"سقوط حر على مقر قيادة إسرائيلي"... "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد لإلقاء مسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الموقع، وإلقاء المسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون.
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الجمعة 8 مارس/ آذار الجاري، إن "معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة".
وتابع، في كلمة مسجلة: "المقاومة تواصل قتال العدو الإسرائيلي لليوم 154 وتكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته"، مضيفا: "لدينا المزيد".
وأوضح أن "الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال الجيش الإسرائيلي يمارس محرقة حقيقية ضد شعبنا، بينما تقف قوانين العالم عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسانية".
وأضاف المتحدث: "ملحمة 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي، طوفان الأقصى) جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى".
وقال أبو عبيدة: "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، ونستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعير أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة
منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.