https://sputnikarabic.ae/20240310/سقوط-حر-على-مقر-قيادة-إسرائيلي-القسام-تستهدف-جنودا-إسرائيليين-بقذيفتين-تحملهما-مسيرة-فيديو-1086850693.html

"سقوط حر على مقر قيادة إسرائيلي"... "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة... فيديو

"سقوط حر على مقر قيادة إسرائيلي"... "القسام" تستهدف جنودا إسرائيليين بقذيفتين تحملهما مسيرة... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مشاهد لإلقاء مسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T13:54+0000

2024-03-10T13:54+0000

2024-03-10T13:54+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

رصد عسكري

العالم العربي

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وتوضح المشاهد لحظة استهداف الموقع، وإلقاء المسيرة لقذيفتين مضادتين للأفراد على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون.وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الجمعة 8 مارس/ آذار الجاري، إن "معركة طوفان الأقصى تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة".وتابع، في كلمة مسجلة: "المقاومة تواصل قتال العدو الإسرائيلي لليوم 154 وتكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته"، مضيفا: "لدينا المزيد".وأضاف المتحدث: "ملحمة 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي، طوفان الأقصى) جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى".وقال أبو عبيدة: "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه، ونستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعير أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240310/برلماني-ليبي-الغرب-لن-يسعى-لحل-الأزمة-الليبية-مثلما-يسهم-في-قتل-الفلسطينيين-1086849779.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري, العالم العربي