https://sputnikarabic.ae/20240310/سيناتور-أمريكي-يحذر-حلفاء-واشنطن-في-الناتو-من-خطوة-هدامة-في-حال-التدخل-العسكري-في-أوكرانيا-1086839524.html

سيناتور أمريكي يحذر حلفاء واشنطن في الناتو من خطوة هدامة في حال التدخل العسكري في أوكرانيا

سيناتور أمريكي يحذر حلفاء واشنطن في الناتو من خطوة هدامة في حال التدخل العسكري في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد السيناتور الأمريكي، مايك لي، من ولاية يوتا على أنه يجب على الولايات المتحدة الانسحاب من حلف شمال الأطلسي إذا أرسل الحلف قوات إلى أوكرانيا. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T07:29+0000

2024-03-10T07:29+0000

2024-03-10T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشرت صحيفة "The American Conservative" الأمريكية مقالا للسيناتور قال فيه"يجب أن نرسم خطا أحمرا مع حلف شمال الأطلسي، إما أوكرانيا أو الولايات المتحدة"، مضيفا إنه "في حال قرر الحلفاء إرسال قوات إلى أوكرانيا، فيجب على الولايات المتحدة الانسحاب بالكامل من الناتو".وبحسب عضو الكونغرس، فإن الدول الأوروبية المشاركة في حلف شمال الأطلسي ليس لها الحق في جر الولايات المتحدة إلى صراع نووي محتمل على دولة مثل أوكرانيا.وتابع السيناتور لي بالقول إن "القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى الحرب العالمية المقبلة لا يمكن أن تتخذه النخب العابرة للحدود الوطنية التي لا تخضع للمساءلة أمام أي بلد أو مواطنيها". وأشار لي أن الناتو لا ينبغي أن يفكر حتى في ترشيح أوكرانيا، لأن هذا البلد غير مناسب للانضمام إلى المنظمة بأي معايير.

https://sputnikarabic.ae/20240309/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يحلل-كلام-ماكرون-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086811565.html

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