عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240310/غفيا-لمدة-28-دقيقة-أثناء-رحلة-إيقاف-طيارين-أندونيسيين-عن-العمل--1086850451.html
غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل
غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فرنسية، أن طيارين إندونيسيين تابعين لشركة طيران "باتيك"، ناما في ذات الوقت لمدة 28 دقيقة خلال قيادتهما لرحلة جوية، وتم إيقافهما عن العمل، وسيتم... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T13:22+0000
2024-03-10T13:22+0000
مجتمع
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0a/1086850054_0:173:3030:1877_1920x0_80_0_0_00f488f615226ae525264bb398acade4.jpg
وكتبت صحيفة "فرانس برس" الفرنسية، أن "الحادث وقع يوم 25 يناير(كانون الثاني الماضي)، أثناء رحلة جوية من جزيرة سولاويزي إلى عاصمة البلاد جاكرتا في جزيرة جاوة، وأدى ذلك إلى حدوث عدد من الاضطرابات الملاحية، دون وقوع إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم".ونقلت الصحيفة عن المدير العام للنقل الجوي الإندونيسي، كريستي إندا مورني، قوله: "سنجري تحقيقًا ومراجعة للرحلات الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق في شركة "باتيك" ومشغلي الرحلات الآخرين".وتشير الصحيفة إلى أن الطيار الأول، بعد أن طلب الراحة، سلّم دفة القيادة إلى مساعده، ومع ذلك، نام مساعد الطيار أيضًا، وعندما حاول مركز التحكم في جاكرتا الاتصال بالطائرة بعد دقائق قليلة من نقل السيطرة المسجل، لم يتلق أي رد، والطيار الأول، الذي استيقظ بعد 28 دقيقة، أيقظ زميله على الفور، وأجاب مركز التحكم في جاكرتا، وأعاد الطائرة إلى مسار الرحلة الصحيح.
https://sputnikarabic.ae/20240310/استبعاد-محمد-صلاح-حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمعسكر-مارس-1086849253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0a/1086850054_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_99287fc4d9bcabdc18a02574bf23b1d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل

13:22 GMT 10.03.2024
© Photo / unspalsh /Blake Guidryكابتن طائرة
كابتن طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Photo / unspalsh /Blake Guidry
تابعنا عبر
أفادت صحيفة فرنسية، أن طيارين إندونيسيين تابعين لشركة طيران "باتيك"، ناما في ذات الوقت لمدة 28 دقيقة خلال قيادتهما لرحلة جوية، وتم إيقافهما عن العمل، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.
وكتبت صحيفة "فرانس برس" الفرنسية، أن "الحادث وقع يوم 25 يناير(كانون الثاني الماضي)، أثناء رحلة جوية من جزيرة سولاويزي إلى عاصمة البلاد جاكرتا في جزيرة جاوة، وأدى ذلك إلى حدوث عدد من الاضطرابات الملاحية، دون وقوع إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم".
محمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
مجتمع
استبعاد محمد صلاح... حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
12:37 GMT
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للنقل الجوي الإندونيسي، كريستي إندا مورني، قوله: "سنجري تحقيقًا ومراجعة للرحلات الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق في شركة "باتيك" ومشغلي الرحلات الآخرين".

يُذكر أن الطيارين المشاركين في الرحلة تم إيقافهما مؤقتًا عن العمل.

وتشير الصحيفة إلى أن الطيار الأول، بعد أن طلب الراحة، سلّم دفة القيادة إلى مساعده، ومع ذلك، نام مساعد الطيار أيضًا، وعندما حاول مركز التحكم في جاكرتا الاتصال بالطائرة بعد دقائق قليلة من نقل السيطرة المسجل، لم يتلق أي رد، والطيار الأول، الذي استيقظ بعد 28 دقيقة، أيقظ زميله على الفور، وأجاب مركز التحكم في جاكرتا، وأعاد الطائرة إلى مسار الرحلة الصحيح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يرى أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها06:37 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:26 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала