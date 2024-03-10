https://sputnikarabic.ae/20240310/غفيا-لمدة-28-دقيقة-أثناء-رحلة-إيقاف-طيارين-أندونيسيين-عن-العمل--1086850451.html
غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل
غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فرنسية، أن طيارين إندونيسيين تابعين لشركة طيران "باتيك"، ناما في ذات الوقت لمدة 28 دقيقة خلال قيادتهما لرحلة جوية، وتم إيقافهما عن العمل، وسيتم... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T13:22+0000
2024-03-10T13:22+0000
2024-03-10T13:22+0000
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وكتبت صحيفة "فرانس برس" الفرنسية، أن "الحادث وقع يوم 25 يناير(كانون الثاني الماضي)، أثناء رحلة جوية من جزيرة سولاويزي إلى عاصمة البلاد جاكرتا في جزيرة جاوة، وأدى ذلك إلى حدوث عدد من الاضطرابات الملاحية، دون وقوع إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم".ونقلت الصحيفة عن المدير العام للنقل الجوي الإندونيسي، كريستي إندا مورني، قوله: "سنجري تحقيقًا ومراجعة للرحلات الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق في شركة "باتيك" ومشغلي الرحلات الآخرين".وتشير الصحيفة إلى أن الطيار الأول، بعد أن طلب الراحة، سلّم دفة القيادة إلى مساعده، ومع ذلك، نام مساعد الطيار أيضًا، وعندما حاول مركز التحكم في جاكرتا الاتصال بالطائرة بعد دقائق قليلة من نقل السيطرة المسجل، لم يتلق أي رد، والطيار الأول، الذي استيقظ بعد 28 دقيقة، أيقظ زميله على الفور، وأجاب مركز التحكم في جاكرتا، وأعاد الطائرة إلى مسار الرحلة الصحيح.
https://sputnikarabic.ae/20240310/استبعاد-محمد-صلاح-حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمعسكر-مارس-1086849253.html
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العالم
غفيا لمدة 28 دقيقة أثناء رحلة جوية... إيقاف طيارين أندونيسيين عن العمل
أفادت صحيفة فرنسية، أن طيارين إندونيسيين تابعين لشركة طيران "باتيك"، ناما في ذات الوقت لمدة 28 دقيقة خلال قيادتهما لرحلة جوية، وتم إيقافهما عن العمل، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.
وكتبت صحيفة "فرانس برس" الفرنسية، أن "الحادث وقع يوم 25 يناير(كانون الثاني الماضي)، أثناء رحلة جوية من جزيرة سولاويزي إلى عاصمة البلاد جاكرتا في جزيرة جاوة، وأدى ذلك إلى حدوث عدد من الاضطرابات الملاحية، دون وقوع إصابات بين الركاب وأفراد الطاقم".
ونقلت الصحيفة عن المدير العام للنقل الجوي الإندونيسي، كريستي إندا مورني، قوله: "سنجري تحقيقًا ومراجعة للرحلات الليلية في إندونيسيا فيما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق في شركة "باتيك" ومشغلي الرحلات الآخرين".
يُذكر أن الطيارين المشاركين في الرحلة تم إيقافهما مؤقتًا عن العمل.
وتشير الصحيفة إلى أن الطيار الأول، بعد أن طلب الراحة، سلّم دفة القيادة إلى مساعده، ومع ذلك، نام مساعد الطيار أيضًا، وعندما حاول مركز التحكم في جاكرتا الاتصال بالطائرة بعد دقائق قليلة من نقل السيطرة المسجل، لم يتلق أي رد، والطيار الأول، الذي استيقظ بعد 28 دقيقة، أيقظ زميله على الفور، وأجاب مركز التحكم في جاكرتا، وأعاد الطائرة إلى مسار الرحلة الصحيح.