https://sputnikarabic.ae/20240310/مصدر-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-بطائرتين-مسيرتين-1086855933.html
مصدر لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور بطائرتين مسيرتين
مصدر لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور بطائرتين مسيرتين
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، باستهدافت القاعدة الأمريكية في حقل غاز"كونيكو" بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، بطائرتين مسيرتين. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T18:54+0000
2024-03-10T18:54+0000
2024-03-10T18:54+0000
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وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "أعمدة الدخان تصاعدت من الجهة الجنوبية للقاعدة الأمريكية".وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "3 أطفال لقوا حتفهم أثناء رعي أغنامهم بعد انفجار لغم أرضي زرعه الجيش الأمريكي بمحيط قاعدته التي أنشأها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي".وأضاف المراسل أن "الانفجار أدى أيضا إلى إصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة"، مشيرا إلى أن جميع الأطفال القتلى والمصابين دون سن الـ14 عاما.وتنتشر شرقي سوريا 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، حيث تتعرض بشكل مستمر للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان أقساها القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في التنف، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستشارين الأمريكيين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مراسل-سبوتنيك-مقتل-3-أطفال-بانفجار-حقل-ألغام-للجيش-الأمريكي-حول-قاعدة-كونيكو-شرقي-سوريا-1086394348.html
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رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور بطائرتين مسيرتين
أفاد مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، باستهدافت القاعدة الأمريكية في حقل غاز"كونيكو" بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، بطائرتين مسيرتين.
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "أعمدة الدخان تصاعدت من الجهة الجنوبية للقاعدة الأمريكية".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، يوم الأحد 25 فبراير/ شباط الماضي، بمقتل 3 أطفال وإصابة اثنين آخرين، بانفجار حقل ألغام زرعه الجيش الأمريكي حول إحدى قواعده اللاشرعية التي يتخذها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن "3 أطفال لقوا حتفهم أثناء رعي أغنامهم بعد انفجار لغم أرضي زرعه الجيش الأمريكي بمحيط قاعدته التي أنشأها في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي".
وأضاف المراسل أن "الانفجار أدى أيضا إلى إصابة طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة"، مشيرا إلى أن جميع الأطفال القتلى والمصابين دون سن الـ14 عاما.
وشهدت محافظة دير الزور شرقي سوريا، منذ بداية العام الحالي، سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة انفجارات لألغام أرضية من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) الذي كان يسيطر على المحافظة حتى العام 2017.
وتنتشر شرقي سوريا 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة، حيث تتعرض بشكل مستمر للاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة، كان أقساها القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في التنف، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والمستشارين الأمريكيين.