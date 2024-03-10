https://sputnikarabic.ae/20240310/وزير-الدفاع-الألماني-يحذر-من-عجز-في-ميزانية-الجيش-خلال-العام-المقبل-1086841513.html
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
سبوتنيك عربي
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، حكومة البلاد من فجوة تصل إلى ستة مليارات يورو في ميزانية القوات المسلحة لعام 2025. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:24+0000
2024-03-10T09:24+0000
2024-03-10T09:24+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تحذيرات الوزير بيستوريوس بالقول "يدق وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ناقوس الخطر في الحكومة، حيث سيعاني الجيش الألماني من نقص يصل إلى ستة مليارات يورو في العام المقبل إذا لم تحصل القوات على المزيد من الأموال، فإن ألمانيا تخاطر بعدم تلبية متطلبات الناتو.وبحسب صحيفة بيلد، فإن 52 مليار يورو لن تكون كافية لأي شيء تقريبًا باستثناء تكاليف التشغيل، مثل رواتب العسكريين وتدفئة الثكنات وإصلاح المعدات.وتابعت الصحيفة بالقول إن نشر لواء جاهز للقتال في ليتوانيا سيتطلب ذلك خمسة مليارات يورو، لكن لم يتم تخصيص أي شيء بعد.وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن البلاد ستحقق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي وهو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 للمرة الأولى منذ أوائل التسعينيات.
https://sputnikarabic.ae/20240309/صحيفة-ألمانيا-تتجهز-للحرب-ضد-روسيا-1086812891.html
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العالم
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، حكومة البلاد من فجوة تصل إلى ستة مليارات يورو في ميزانية القوات المسلحة لعام 2025.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تحذيرات الوزير بيستوريوس بالقول "يدق وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ناقوس الخطر في الحكومة، حيث سيعاني الجيش الألماني من نقص يصل إلى ستة مليارات يورو في العام المقبل إذا لم تحصل القوات على المزيد من الأموال، فإن ألمانيا تخاطر بعدم تلبية متطلبات الناتو.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في البلاد خصصت ميزانية قدرها 52 مليار يورو للإنفاق الدفاعي العام المقبل، ولكن وفقًا لخبراء الميزانية في الجيش الألماني، سيكون هناك ما بين 4.5 إلى 6 مليارات يورو مفقودة لتلبية متطلبات الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.
وبحسب صحيفة بيلد، فإن 52 مليار يورو لن تكون كافية لأي شيء تقريبًا باستثناء تكاليف التشغيل، مثل رواتب العسكريين وتدفئة الثكنات وإصلاح المعدات.
وتابعت الصحيفة بالقول إن نشر لواء جاهز للقتال في ليتوانيا سيتطلب ذلك خمسة مليارات يورو، لكن لم يتم تخصيص أي شيء بعد.
وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن البلاد ستحقق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي وهو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 للمرة الأولى منذ أوائل التسعينيات.