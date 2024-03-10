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https://sputnikarabic.ae/20240310/وزير-الدفاع-الألماني-يحذر-من-عجز-في-ميزانية-الجيش-خلال-العام-المقبل-1086841513.html
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
سبوتنيك عربي
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، حكومة البلاد من فجوة تصل إلى ستة مليارات يورو في ميزانية القوات المسلحة لعام 2025. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:24+0000
2024-03-10T09:24+0000
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ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تحذيرات الوزير بيستوريوس بالقول "يدق وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ناقوس الخطر في الحكومة، حيث سيعاني الجيش الألماني من نقص يصل إلى ستة مليارات يورو في العام المقبل إذا لم تحصل القوات على المزيد من الأموال، فإن ألمانيا تخاطر بعدم تلبية متطلبات الناتو.وبحسب صحيفة بيلد، فإن 52 مليار يورو لن تكون كافية لأي شيء تقريبًا باستثناء تكاليف التشغيل، مثل رواتب العسكريين وتدفئة الثكنات وإصلاح المعدات.وتابعت الصحيفة بالقول إن نشر لواء جاهز للقتال في ليتوانيا سيتطلب ذلك خمسة مليارات يورو، لكن لم يتم تخصيص أي شيء بعد.وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن البلاد ستحقق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي وهو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 للمرة الأولى منذ أوائل التسعينيات.
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العالم
العالم

وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل

09:24 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأحد، حكومة البلاد من فجوة تصل إلى ستة مليارات يورو في ميزانية القوات المسلحة لعام 2025.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تحذيرات الوزير بيستوريوس بالقول "يدق وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ناقوس الخطر في الحكومة، حيث سيعاني الجيش الألماني من نقص يصل إلى ستة مليارات يورو في العام المقبل إذا لم تحصل القوات على المزيد من الأموال، فإن ألمانيا تخاطر بعدم تلبية متطلبات الناتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في البلاد خصصت ميزانية قدرها 52 مليار يورو للإنفاق الدفاعي العام المقبل، ولكن وفقًا لخبراء الميزانية في الجيش الألماني، سيكون هناك ما بين 4.5 إلى 6 مليارات يورو مفقودة لتلبية متطلبات الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.

جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
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وبحسب صحيفة بيلد، فإن 52 مليار يورو لن تكون كافية لأي شيء تقريبًا باستثناء تكاليف التشغيل، مثل رواتب العسكريين وتدفئة الثكنات وإصلاح المعدات.
وتابعت الصحيفة بالقول إن نشر لواء جاهز للقتال في ليتوانيا سيتطلب ذلك خمسة مليارات يورو، لكن لم يتم تخصيص أي شيء بعد.
وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن البلاد ستحقق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي وهو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 للمرة الأولى منذ أوائل التسعينيات.
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