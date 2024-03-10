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https://sputnikarabic.ae/20240310/وفاة-9-أشخاص-وتسمم-العشرات-نتيجة-تناول-لحوم-السلاحف-في-تنزانيا-1086838244.html
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، بوفاة تسعة أشخاص ونقل العشرات إلى المستشفى في تنزانيا، وذلك نتيجة تناول لحم السلاحف البحرية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T05:09+0000
2024-03-10T05:09+0000
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن سلطات الطوارئ في تنزانيا أن ثمانية أطفال وشخص بالغ لقوا حتفهم بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، وهي جزء من أرخبيل زنجبار، وتم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى".وفي هذا الصدد، قال الأطباء إن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع المصابين بالتسمم تناولوا لحم السلاحف البحرية.ويعتبر لحم السلاحف البحرية من الأطعمة الشهية بين سكان زنجبار، لكن استهلاكه بشكل دوري يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم الغذائي.
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وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا

05:09 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddinإطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023.
إطلاق سلاحف بحرية صغيرة في البحر أثناء غروب الشمس على شاطئ لهوكنغا في مقاطعة آتشيه، إندونيسيا في 25 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
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أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، بوفاة تسعة أشخاص ونقل العشرات إلى المستشفى في تنزانيا، وذلك نتيجة تناول لحم السلاحف البحرية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن سلطات الطوارئ في تنزانيا أن ثمانية أطفال وشخص بالغ لقوا حتفهم بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، وهي جزء من أرخبيل زنجبار، وتم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى".
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وفي هذا الصدد، قال الأطباء إن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع المصابين بالتسمم تناولوا لحم السلاحف البحرية.
ويعتبر لحم السلاحف البحرية من الأطعمة الشهية بين سكان زنجبار، لكن استهلاكه بشكل دوري يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم الغذائي.
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