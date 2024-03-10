https://sputnikarabic.ae/20240310/وفاة-9-أشخاص-وتسمم-العشرات-نتيجة-تناول-لحوم-السلاحف-في-تنزانيا-1086838244.html
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، بوفاة تسعة أشخاص ونقل العشرات إلى المستشفى في تنزانيا، وذلك نتيجة تناول لحم السلاحف البحرية. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T05:09+0000
2024-03-10T05:09+0000
2024-03-10T05:09+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074057738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5758fe0ab5eb5a4aa20c536ef608bad3.jpg
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن سلطات الطوارئ في تنزانيا أن ثمانية أطفال وشخص بالغ لقوا حتفهم بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، وهي جزء من أرخبيل زنجبار، وتم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى".وفي هذا الصدد، قال الأطباء إن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع المصابين بالتسمم تناولوا لحم السلاحف البحرية.ويعتبر لحم السلاحف البحرية من الأطعمة الشهية بين سكان زنجبار، لكن استهلاكه بشكل دوري يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20210820/مزارع-يجد-بيضة-قد-تكشف-سبب-انقراض-سلاحف-أرضية-بعد-اصطدام-كويكب-بالأرض-1049893832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074057738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97c8501dce38dcc180db35f677480e41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وفاة 9 أشخاص وتسمم العشرات نتيجة تناول لحوم السلاحف في تنزانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الأحد، بوفاة تسعة أشخاص ونقل العشرات إلى المستشفى في تنزانيا، وذلك نتيجة تناول لحم السلاحف البحرية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن سلطات الطوارئ في تنزانيا أن ثمانية أطفال وشخص بالغ لقوا حتفهم بعد تناول لحم السلاحف البحرية في جزيرة بيمبا، وهي جزء من أرخبيل زنجبار، وتم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى".
وفي هذا الصدد، قال الأطباء إن الفحوصات المخبرية أكدت أن جميع المصابين بالتسمم تناولوا لحم السلاحف البحرية.
ويعتبر لحم السلاحف البحرية من الأطعمة الشهية بين سكان زنجبار، لكن استهلاكه بشكل دوري يؤدي إلى الوفاة بسبب التسمم الغذائي.