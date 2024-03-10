عربي
https://sputnikarabic.ae/20240310/وكالة-تكشف-عن-انهيار-محتمل-لملايين-الشركات-الخاصة-في-ألمانيا-1086841819.html
وكالة تكشف عن انهيار محتمل لملايين الشركات الخاصة في ألمانيا
وكالة تكشف عن انهيار محتمل لملايين الشركات الخاصة في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن السلطات الألمانية ألغت بعض المساعدات لرجال الأعمال في البلاد، ما قد يؤدي إلى انهيار عدد كبير جدا من الشركات... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T09:32+0000
2024-03-10T09:32+0000
اقتصاد
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085597701_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_a24fd21f94d1afb0fe3ec837a2926f0a.jpg
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية تصريحات مالك ومدير عام شركة لإنتاج واجهات التبريد الألمانية الذي قال إن "الوضع متوتر جدا، لدرجة أنني لست متأكدا من أنني سأرفض أي عرض من المستثمرين لبيع الإنتاج"، مشيرا إلى أن "عدة محلات لبيع اللحوم التي عمل معها، ألغت في غضون أسابيع، طلبات شراء المعدات من شركته بسبب إلغاء الدعم الحكومي".وأضافت الوكالة في تقريرها أن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الألمانية في العام الماضي، والذي ألزم الائتلاف الحاكم بوقف التمويل المفرط من خارج الميزانية شكل تعقيدات إضافية، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تعيق عمل الشركات الصغيرة والعائلية، وهي البيروقراطية، التي وفقا لرواد الأعمال تعقد العمل وتشتت الانتباه عن العمليات اليومية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة العمل.ونوهت الوكالة إلى أن كل هذه الأسباب، تتراكم مع عواقب جائحة كورونا المستجد، التي لم تتعافى الشركات العائلية منها بشكل كامل بعد، وهذا يدفع الألمان إلى بيع شركاتهم، وهو أمر كان نادرا للغاية في السابق"، مضيفة أن "هذه النزعة الجديدة في الاقتصاد الألماني، قد تؤدي إلى انهيار حوالي 3 ملايين شركة عائلية في البلاد".وواجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعا في أسعار الطاقة وفي التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20221101/سخرية-في-ألمانيا-من-تقليص-حجم-ورق-الحمام-بسبب-الانكماش-الاقتصادي-1069715331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085597701_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_64dd326d7e824c2f56ece870e5fdeef8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

وكالة تكشف عن انهيار محتمل لملايين الشركات الخاصة في ألمانيا

09:32 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتقف الجرارات والشاحنات أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، كما يمكن رؤية قاعة المدينة الحمراء بالعاصمة الألمانية في الخلفية خلال احتجاج المزارعين وسائقي الشاحنات، في 15 يناير 2024 في برلين
تقف الجرارات والشاحنات أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، كما يمكن رؤية قاعة المدينة الحمراء بالعاصمة الألمانية في الخلفية خلال احتجاج المزارعين وسائقي الشاحنات، في 15 يناير 2024 في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن السلطات الألمانية ألغت بعض المساعدات لرجال الأعمال في البلاد، ما قد يؤدي إلى انهيار عدد كبير جدا من الشركات العائلية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية تصريحات مالك ومدير عام شركة لإنتاج واجهات التبريد الألمانية الذي قال إن "الوضع متوتر جدا، لدرجة أنني لست متأكدا من أنني سأرفض أي عرض من المستثمرين لبيع الإنتاج"، مشيرا إلى أن "عدة محلات لبيع اللحوم التي عمل معها، ألغت في غضون أسابيع، طلبات شراء المعدات من شركته بسبب إلغاء الدعم الحكومي".
وأضافت الوكالة في تقريرها أن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الألمانية في العام الماضي، والذي ألزم الائتلاف الحاكم بوقف التمويل المفرط من خارج الميزانية شكل تعقيدات إضافية، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تعيق عمل الشركات الصغيرة والعائلية، وهي البيروقراطية، التي وفقا لرواد الأعمال تعقد العمل وتشتت الانتباه عن العمليات اليومية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة العمل.
ورق المراحيض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
سخرية في ألمانيا من تقليص حجم "ورق الحمام" بسبب الانكماش الاقتصادي
1 نوفمبر 2022, 14:00 GMT
ونوهت الوكالة إلى أن كل هذه الأسباب، تتراكم مع عواقب جائحة كورونا المستجد، التي لم تتعافى الشركات العائلية منها بشكل كامل بعد، وهذا يدفع الألمان إلى بيع شركاتهم، وهو أمر كان نادرا للغاية في السابق"، مضيفة أن "هذه النزعة الجديدة في الاقتصاد الألماني، قد تؤدي إلى انهيار حوالي 3 ملايين شركة عائلية في البلاد".
وواجهت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، ارتفاعا في أسعار الطاقة وفي التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وبسبب ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في ألمانيا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على مجالات أخرى من الاقتصاد الألماني الأقوى في الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يرى أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها06:37 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:26 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала