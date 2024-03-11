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https://sputnikarabic.ae/20240311/أوكرانيا-تنفذ-محاولات-متكررة-لضرب-محطات-الطاقة-النووية-الروسية-1086878584.html
أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية
أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مضطربًا، ولا يزال نشاط الطائرات المسيرة... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T14:04+0000
2024-03-11T14:04+0000
العالم
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وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال (الوضع) مضطربًا. وبفضل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا، أوقف الأوكرانيون الهجمات الصاروخية على المحطة في 20 نوفمبر 2022. لكن نشاط الطائرات المسيرة مستمر الآن. لقد زاد عدة مرات. يقوم المتخصصون بتحييد هذه الطائرات، لكن يمكن أن يقع حادث في أي لحظة. وتستهدف مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وأفراد أسرهم، بشكل مستمر".وأشار إلى أن آخر هجومين بطائرات مسيرة وقعا في الأول من مارس/آذار. وأضاف: "إنها تحدث بانتظام".تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. تواصل أوكرانيا قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه عمدا وتنظيم الاستفزازات.وفي نهاية شهر فبراير/شباط، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. خمسة منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كان في حالة "التوقف الساخن". تتم صيانة المعدات وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجومًا بطائرة مسيرة على إنرغودار من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتعطيل تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نظام كييف يسعى إلى خلق مظهر من التهديد بكارثة نووية. وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً الحاجة إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية.وأشار حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إلى أنه من المهم استخدام جميع الفرص الدبلوماسية لمنع التهديد النووي فيما يتعلق بالقصف الأوكراني لأراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/غروسي-ناقشنا-قضية-محطة-زابوروجيه-مع-الجانب-الروسي---1086714657.html
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العالم
العالم

أوكرانيا تنفذ محاولات متكررة لضرب محطات الطاقة النووية الروسية

14:04 GMT 11.03.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . РИА Новости
/
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أعلن ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال مضطربًا، ولا يزال نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية مستمرًا.
وقال أوليانوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال (الوضع) مضطربًا. وبفضل أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا، أوقف الأوكرانيون الهجمات الصاروخية على المحطة في 20 نوفمبر 2022. لكن نشاط الطائرات المسيرة مستمر الآن. لقد زاد عدة مرات. يقوم المتخصصون بتحييد هذه الطائرات، لكن يمكن أن يقع حادث في أي لحظة. وتستهدف مدينة إنرغودار، حيث يعيش موظفو المحطة وأفراد أسرهم، بشكل مستمر".
وأشار إلى أن آخر هجومين بطائرات مسيرة وقعا في الأول من مارس/آذار. وأضاف: "إنها تحدث بانتظام".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
غروسي: ناقشنا قضية محطة زابوروجيه مع الجانب الروسي
6 مارس, 11:14 GMT
تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. تواصل أوكرانيا قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه عمدا وتنظيم الاستفزازات.
وفي نهاية شهر فبراير/شباط، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. خمسة منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كان في حالة "التوقف الساخن". تتم صيانة المعدات وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجومًا بطائرة مسيرة على إنرغودار من أجل خلق تهديد بحدوث كارثة من صنع الإنسان في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتعطيل تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن نظام كييف يسعى إلى خلق مظهر من التهديد بكارثة نووية. وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً الحاجة إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية.
وأشار حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إلى أنه من المهم استخدام جميع الفرص الدبلوماسية لمنع التهديد النووي فيما يتعلق بالقصف الأوكراني لأراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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