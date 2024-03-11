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https://sputnikarabic.ae/20240311/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تكشف-عن-مخطط-أمريكي-لشن-هجمات-على-نظام-التصويت-الإلكتروني-الروسي-1086871048.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن مخطط أمريكي لشن هجمات على نظام التصويت الإلكتروني الروسي
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن مخطط أمريكي لشن هجمات على نظام التصويت الإلكتروني الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد للانتخابات الرئاسية... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T11:31+0000
2024-03-11T11:53+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وجاء في التقرير: "بمشاركة كبار المتخصصين الأمريكيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، من المخطط تنفيذ هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد، الأمر الذي سيجعل من المستحيل فرز أصوات نسبة كبيرة من الناخبين الروس".كما أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايد، وفقاً للمعلومات المتاحة للاستخبارات، كلفت منظمات غير حكومية أمريكية بمهمة تحقيق خفض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية.وجاء في البيان: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن إدارة بايدن، وضعت، أمام منظمات غير حكومية أمريكية، مهمة تحقيق خفض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في 15-17 آذار/مارس". وحدد المجلس الفيدرالي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس.ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا على منصب رئيس الدولة: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-الخارج-المواطنون-الروس-يدلون-بأصواتهم-في-بوركينا-فاسو--1086857124.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف عن مخطط أمريكي لشن هجمات على نظام التصويت الإلكتروني الروسي

11:31 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 11:53 GMT 11.03.2024)
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصورنظام التصويت الإلكتروني في انتخابات موسكو
نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد للانتخابات الرئاسية الروسية من أجل تعقيد عملية فرز الأصوات.
وجاء في التقرير: "بمشاركة كبار المتخصصين الأمريكيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، من المخطط تنفيذ هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد، الأمر الذي سيجعل من المستحيل فرز أصوات نسبة كبيرة من الناخبين الروس".
كما أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايد، وفقاً للمعلومات المتاحة للاستخبارات، كلفت منظمات غير حكومية أمريكية بمهمة تحقيق خفض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وجاء في البيان: "وفقًا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن إدارة بايدن، وضعت، أمام منظمات غير حكومية أمريكية، مهمة تحقيق خفض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في 15-17 آذار/مارس".
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وحدد المجلس الفيدرالي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس.
ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا على منصب رئيس الدولة: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.
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