https://sputnikarabic.ae/20240311/الخارجية-الإيرانية-إرسال-واشنطن-مساعدات-جوية-لغزة-استعراض-مثير-للسخرية-1086864210.html
الخارجية الإيرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة "استعراض مثير للسخرية"
الخارجية الإيرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة "استعراض مثير للسخرية"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن إرسال واشنطن مساعدات جوية إلى قطاع غزة أمر مثير للسخرية ولا يحمل قيمة حقيقية. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "من المثير للسخرية ادعاء واشنطن إرسالها مساعدات جوية لغزة، حيث يعتبر ذلك استعراض لا قيمة له".وأعرب كنعاني عن أمله في "أن نشهد في شهر رمضان تحركات إقليمية ودولية رادعة لإيقاف التوحش الصهيوني في غزة".ويعمل عدد من الدول على إسقاط مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمالي غزة خلال الأسبوع الماضي.كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد في بيان تهنئته بشهر رمضان، أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن جيشه سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.الجيش الأردني يعلن تنفيذ 6 إسقاطات جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة بمشاركة أربع دولأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة .الجيش الإسرائيلي: نقوم بالتنسيق مع واشنطن لإنشاء رصيف بحري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
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قطاع غزة, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة "استعراض مثير للسخرية"
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن إرسال واشنطن مساعدات جوية إلى قطاع غزة أمر مثير للسخرية ولا يحمل قيمة حقيقية.
وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "من المثير للسخرية ادعاء واشنطن إرسالها مساعدات جوية لغزة، حيث يعتبر ذلك استعراض لا قيمة له".
وتابع: "أمريكا مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية". موضحًا أن "أمريكا طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها".
وأعرب كنعاني عن أمله في "أن نشهد في شهر رمضان تحركات إقليمية ودولية رادعة لإيقاف التوحش الصهيوني في غزة".
ويعمل عدد من الدول على إسقاط مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمالي غزة خلال الأسبوع الماضي.
كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد في بيان تهنئته بشهر رمضان، أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن جيشه سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، صباح اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لإيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة .