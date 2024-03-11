https://sputnikarabic.ae/20240311/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بريانسك-وأوريول-1086859663.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين فوق مقاطعة أوريول. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T04:28+0000
2024-03-11T04:28+0000
2024-03-11T04:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240310/إعلام-استبدال-منظومات-باتريوت-المدمرة-في-كييف-قد-يستغرق-سنوات-1086843631.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين فوق مقاطعة أوريول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الوزارة، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك واثنتين أخرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 130 طائرة أوكرانية
من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "تم إسقاط 130 طائرة أوكرانية من دون طيار بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.