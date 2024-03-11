عربي
https://sputnikarabic.ae/20240311/السلطات-الروسية-تسمح-باستخدام-الأصول-المالية-الرقمية-في-التسويات-الدولية-1086875916.html
السلطات الروسية تسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية
السلطات الروسية تسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مشروعًا بقانون يسمح بالاستخدام الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية النفعية، بالإضافة إلى الحقوق الرقمية... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T12:57+0000
2024-03-11T12:57+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050652381_0:360:2933:2010_1920x0_80_0_0_080a0c5ca57fce0def712c84c6d61852.jpg
وجاء في نص المشروع، أن "المصرف المركزي الروسي سيضع، بالاتفاق مع هيئة مفوضة من قبل الحكومة، شروطًا للمعاملات بالعملات الفردية ذات الحقوق الرقمية، وسيكون قادرًا أيضًا على فرض حظر على مثل هذه المعاملات".وفقًا لنص القانون "سيحدد المصرف المركزي تفاصيل تقديم المستندات الداعمة من قبل المقيمين وتبادل المعلومات أثناء هذه العمليات. كما سيكون للجهة التنظيمية أيضًا الحق في طلب معلومات حول المالكين المستفيدين من جهة إصدار الأصول المالية الرقمية، ومشغل نظام المعلومات الذي يتم إصداره فيه". وقال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الدوما للسوق المالية: "إن استخدام الحقوق الرقمية كوسيلة للدفع عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات ونتائج الملكية الفكرية سيساعد في حل مشكلة مدفوعات التجارة الخارجية في ظروف العقوبات المناهضة لروسيا. وأوضح أكساكوف، أن هذا سيساعد المستوردين والمصدرين الروس على العمل بشكل أكثر نشاطًا مع الدول الصديقة.
https://sputnikarabic.ae/20240303/رئيس-فصيل-روسيا-الموحدة-في-مجلس-الدوما-العقوبات-جعلت-الاقتصاد-الروسي-الأول-في-أوروبا-1086619763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050652381_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6202b81267bb449a112ebfd4dd132699.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

السلطات الروسية تسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في التسويات الدولية

12:57 GMT 11.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعملات رقمية
عملات رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مشروعًا بقانون يسمح بالاستخدام الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية النفعية، بالإضافة إلى الحقوق الرقمية التي تتضمن كلا الصكين في الوقت نفسه، في التسويات الدولية.
وجاء في نص المشروع، أن "المصرف المركزي الروسي سيضع، بالاتفاق مع هيئة مفوضة من قبل الحكومة، شروطًا للمعاملات بالعملات الفردية ذات الحقوق الرقمية، وسيكون قادرًا أيضًا على فرض حظر على مثل هذه المعاملات".
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
رئيس كتلة روسيا الموحدة في مجلس الدوما: العقوبات جعلت الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا
3 مارس, 13:25 GMT
وفقًا لنص القانون "سيحدد المصرف المركزي تفاصيل تقديم المستندات الداعمة من قبل المقيمين وتبادل المعلومات أثناء هذه العمليات. كما سيكون للجهة التنظيمية أيضًا الحق في طلب معلومات حول المالكين المستفيدين من جهة إصدار الأصول المالية الرقمية، ومشغل نظام المعلومات الذي يتم إصداره فيه".
وقال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الدوما للسوق المالية: "إن استخدام الحقوق الرقمية كوسيلة للدفع عند استيراد وتصدير السلع والأعمال والخدمات ونتائج الملكية الفكرية سيساعد في حل مشكلة مدفوعات التجارة الخارجية في ظروف العقوبات المناهضة لروسيا.
وأوضح أكساكوف، أن هذا سيساعد المستوردين والمصدرين الروس على العمل بشكل أكثر نشاطًا مع الدول الصديقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 31112 منذ 7 أكتوبر01:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала