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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفديفكا-1086870490.html
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت القوات الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T11:11+0000
2024-03-11T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه أفدييفكا، قامت القوات الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا في القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين رقم 53 و110 للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء 103 دفاع في مناطق كالينوفو ومايورسك وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 430 جندياً ودبابة أبرامز أمريكية الصنع ومركبتين قتاليتين مدرعتين و18 مركبة".ووفقا للدفاع الروسية فإنه "تم تدمير مركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع طراز "إم109" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" وخمسة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".وأوضح البيان أنه "في اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة". مشير إلى أنه القوات الأوكرانية خسرت "ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وخمس مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".وتابعت الدفاع: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع وقود وسبع نقاط مراقبة للطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240311/إعلام-غربي-يتحدث-عن-مدينة-جديدة-قد-يحررها-الجيش-الروسي-بعد-مارينكا-1086862820.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا

11:11 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 11.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت القوات الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الروسي دمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه أفدييفكا، قامت القوات الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا في القوى العاملة ومعدات اللواءين الميكانيكيين رقم 53 و110 للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء 103 دفاع في مناطق كالينوفو ومايورسك وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف بيان الدفاع: "تم صد 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من الألوية الهجومية 24 و47 الآلية والثالثة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوباخموتوفكا وبرديتشي وأورلوفكا وتونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 430 جندياً ودبابة أبرامز أمريكية الصنع ومركبتين قتاليتين مدرعتين و18 مركبة".
ووفقا للدفاع الروسية فإنه "تم تدمير مركبة قتالية من طراز "غراد"، ومدفع طراز "إم109" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" وخمسة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

وقال بيان الدفاع: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أنه "في اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على خطوطًا ومواقع أكثر فائدة". مشير إلى أنه القوات الأوكرانية خسرت "ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وخمس مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وتابعت الدفاع: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع وقود وسبع نقاط مراقبة للطائرات دون طيار التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
عناصر اللواء الهندسي المنفصل للمنطقة العسكرية المركزية تقوم بإزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:19 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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