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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تضرب-نقطتين-لانتشار-المرتزقة-الأجانب-وأهداف-في-142-منطقة-1086871146.html
القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة
القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة
سبوتنيك عربي
صرحت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و7 نقاط مراقبة للطائرات دون طيار الأوكرانية. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T11:32+0000
2024-03-11T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير نقطتين للانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تحشدات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفديفكا-1086870490.html
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روسيا

القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة

11:32 GMT 11.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرحت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و7 نقاط مراقبة للطائرات دون طيار الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير نقطتين للانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تحشدات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع وقود وسبعة مراكز مراقبة للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 صواريخ من طراز "هيمارس".

خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا
11:11 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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