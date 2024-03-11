https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تضرب-نقطتين-لانتشار-المرتزقة-الأجانب-وأهداف-في-142-منطقة-1086871146.html
القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة
القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة
سبوتنيك عربي
صرحت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و7 نقاط مراقبة للطائرات دون طيار الأوكرانية. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T11:32+0000
2024-03-11T11:32+0000
2024-03-11T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير نقطتين للانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تحشدات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تدمر-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أفديفكا-1086870490.html
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روسيا
القوات الروسية تضرب نقطتين لانتشار المرتزقة الأجانب وأهداف في 142 منطقة
صرحت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت نقطتي انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، و7 نقاط مراقبة للطائرات دون طيار الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير نقطتين للانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، فضلاً عن تحشدات القوة البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".
وأضاف البيان: "تم تدمير مستودع وقود وسبعة مراكز مراقبة للطائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 95 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في مقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 صواريخ من طراز "هيمارس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.