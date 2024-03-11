https://sputnikarabic.ae/20240311/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-عملية-جديدة-لإسقاط-جوي-للمساعدات-على-غزة-1086880253.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية جديدة لإسقاط جوي للمساعدات على غزة

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ عملية جديدة لإسقاط جوي للمساعدات على غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نفذت عملية جديدة لإسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمالي غزة، لتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الحرب... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T15:31+0000

2024-03-11T15:31+0000

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس": "تم تنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمالي غزة في يوم 11 مارس 2024، الساعة 2:17 ظهرًا (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".وتابع البيان: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز "سي 130" أكثر من 27600 وجبة طعام أمريكية و25900 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين شمالي القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.تصويت... برأيك هل تنفذ إسرائيل دعوة الأمم المتحدة لـ"إسكات السلاح" في غزة خلال شهر رمضان؟وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، يوم السبت، أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدةً أن الحادث لم يكن نتيجة لعملية إنزال أمريكية.وقالت "سنتاكوم" في بيان لها على موقع "إكس": "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية".ونفذت عدة دول أخيرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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