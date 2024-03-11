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الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف
https://sputnikarabic.ae/20240311/الكرملين-اتهام-روسيا-باستخدام-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-مجرد-تكهنات-تنشرها-صحف-1086863426.html
الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف
الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، اتهام روسيا بأنها قد تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا بأنها "تكهنات" تنشرها الصحف. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T09:29+0000
2024-03-11T09:38+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "حسنا، هذه تكهنات يتم نشرها في الصحف المختلفة، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أي تعليق".وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن سلطات البلاد في نهاية عام 2022، بناء على نصيحة من أجهزة المخابرات الغربية، استعدت بعناية لتهديد موسكو باستخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم تجد وكالات الاستخبارات الأمريكية أبدًا دليلاً على موثوقية هذه المعلومات.بدوره، أشار بيسكوف في وقت سابق إلى أن الزعماء الغربيين يمارسون الخطاب النووي يوميا، وأكد أن روسيا لا تريد المشاركة في هذا. كما ذكّر بيسكوف بأن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقًا لأحكام عقيدتها النووية.وفي الصيف الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في معرض حديثها عن قرار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا في أوكرانيا ينبغي اعتباره هجوماً على الناتو، إن الولايات المتحدة "تضخم قصص الرعب" بشأن التهديد النووي الروسي، وبالتالي زيادة المخاطر وخلق مخاطر استراتيجية.وأشارت أيضًا إلى أن القيادة الروسية ذكرت مرارًا وتكرارًا أن موسكو ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240311/إعلام-غربي-يتحدث-عن-مدينة-جديدة-قد-يحررها-الجيش-الروسي-بعد-مارينكا-1086862820.html
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الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف

09:29 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 11.03.2024)
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، اتهام روسيا بأنها قد تستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا بأنها "تكهنات" تنشرها الصحف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "حسنا، هذه تكهنات يتم نشرها في الصحف المختلفة، ولا أعتقد أنها تحتاج إلى أي تعليق".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الرئاسية الأمريكية، أن سلطات البلاد في نهاية عام 2022، بناء على نصيحة من أجهزة المخابرات الغربية، استعدت بعناية لتهديد موسكو باستخدام الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم تجد وكالات الاستخبارات الأمريكية أبدًا دليلاً على موثوقية هذه المعلومات.
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بدوره، أشار بيسكوف في وقت سابق إلى أن الزعماء الغربيين يمارسون الخطاب النووي يوميا، وأكد أن روسيا لا تريد المشاركة في هذا. كما ذكّر بيسكوف بأن موسكو لا يمكنها استخدام الأسلحة النووية إلا وفقًا لأحكام عقيدتها النووية.
وفي الصيف الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في معرض حديثها عن قرار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا في أوكرانيا ينبغي اعتباره هجوماً على الناتو، إن الولايات المتحدة "تضخم قصص الرعب" بشأن التهديد النووي الروسي، وبالتالي زيادة المخاطر وخلق مخاطر استراتيجية.
وأشارت أيضًا إلى أن القيادة الروسية ذكرت مرارًا وتكرارًا أن موسكو ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
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