https://sputnikarabic.ae/20240311/الكرملين-نظام-كييف-رفض-الدعوات-لإجراء-مفاوضات-1086864045.html

الكرملين: نظام كييف رفض الدعوات لإجراء مفاوضات

الكرملين: نظام كييف رفض الدعوات لإجراء مفاوضات

سبوتنيك عربي

أعلن المتحث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات البابا فرانسيس، أن الدعوات لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا قوبلت مؤخرا بإنكار شديد من نظام... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T10:15+0000

2024-03-11T10:15+0000

2024-03-11T10:15+0000

روسيا

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وقال بيسكوف: "بقدر ما أفهم، تصريحات البابا كانت أوسع، ولكن بشكل عام هناك فكرة تحدث عنها يمكن فهمها، لقد تحدث لصالح المفاوضات، واعلموا أن رئيسنا تحدث مراراً وتكراراً عن استعدادنا وانفتاحنا لحل مشاكلنا من خلال المفاوضات، وهذه هي الطريقة المفضلة. لكنكم تعلمون، للأسف، أن تصريحات البابا والتصريحات المتكررة للأطراف الأخرى، بما في ذلك حزبنا، قد قوبلت بإنكار شديد للغاية من جانب نظام كييف، وهم لا يسمحون بأي مفاوضات".وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا، رغم إنكارها للمفاوضات، تستمد الدعم من الدول الأوروبية، التي وعدت بمواصلة بذل كل ما في وسعها لإدانة روسيا.وأوضح بيسكوف أن "هذا وهم، وخطأ كبير. ومسار الأحداث، في المقام الأول في ساحة المعركة، يشهد بوضوح على ذلك".كما أكد بيسكوف، أن الكرملين اطلع على تقارير حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، لكن دون تفاصيل عن محتواها.وقال بيسكوف: "نعم، رأينا، لكن ليس لدينا ما نقوله، لأنه لم يتم تقديم تفاصيل هناك. ليس من الواضح ما هو نوع الخطة التي يمكن أن تكون عليها، لذلك من غير الممكن قول أي شيء محدد هنا".وأشار بيسكوف أيضا إلى أن الاستخبارات الروسية لديها منذ فترة طويلة معلومات حول وجود أشخاص مرتبطين مباشرة بحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ويطلقون على أنفسهم مستشارين.وفي وقت سابق، نشرت شركة التلفزيون والإذاعة السويسرية RSI مقتطفات من مقابلة البابا، حيث قال إنه في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على المفاوضات وإظهار العلم الأبيض.وقد نظر الكثيرون إلى هذه الكلمات على أنها دعوة لاستسلام كييف. وفي وقت لاحق، رفض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اتباع نصيحة البابا ورفع أي علم غير العلم الأوكراني. بدوره، استخف فلاديمير زيلينسكي بتصريحات البابا ووصفها بأنها "وساطة افتراضية".

https://sputnikarabic.ae/20240311/مصدر-القوات-الأوكرانية-تناقش-الإطاحة-بزيلينسكي--1086863545.html

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