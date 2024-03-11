https://sputnikarabic.ae/20240311/تقرير-يكشف-تضاعف-واردات-الأسلحة-الأوروبية-وهمينة-دولتين-على-الصادرات-1086863875.html
تقرير يكشف تضاعف واردات الأسلحة الأوروبية وهمينة دولتين على الصادرات
تقرير يكشف تضاعف واردات الأسلحة الأوروبية وهمينة دولتين على الصادرات
سبوتنيك عربي
كشف مركز أبحاث دولي عن تضاعفت واردات الأسلحة الأوروبية، ونمو صادرات الأسلحة الأمريكية والفرنسية، وتغير خارطة تجارة الأسلحة في أوروبا على خلفية الصراع في... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T10:03+0000
2024-03-11T10:03+0000
2024-03-11T10:03+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101461/62/1014616241_0:112:4488:2637_1920x0_80_0_0_03efcb3c345f8d3153590bdfefb706e0.jpg
ووفقا للبيانات التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلا (SIPRI)، فقد "ضاعفت الدول الأوروبية تقريبًا وارداتها من الأسلحة الرئيسية (+94٪) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023".وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث زادت الإمدادات بنسبة 47%.وبحسب التقرير: "وفي الفترة 2019-2023، وصلت كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، حيث يوجد تسعة من أكبر 10 مستوردين للأسلحة".وأشار التقرير إلى أن الهند أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 4.7% في الفترة 2019-2023 مقارنة بالفترة 2014-2018.
https://sputnikarabic.ae/20240305/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يقترح-تزويد-أوكرانيا-بكل-الأسلحة-التي-تحتاجها-1086695980.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101461/62/1014616241_412:0:4076:2748_1920x0_80_0_0_cb83e5b58e7c885856b4056979e002b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير يكشف تضاعف واردات الأسلحة الأوروبية وهمينة دولتين على الصادرات
كشف مركز أبحاث دولي عن تضاعفت واردات الأسلحة الأوروبية، ونمو صادرات الأسلحة الأمريكية والفرنسية، وتغير خارطة تجارة الأسلحة في أوروبا على خلفية الصراع في أوكرانيا.
ووفقا للبيانات التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلا (SIPRI)، فقد "ضاعفت الدول الأوروبية تقريبًا وارداتها من الأسلحة الرئيسية (+94٪) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023".
وعلى خلفية هذه الزيادة في واردات الأسلحة إلى أوروبا، يشير خبير معهد ستوكهولم الدولي بيتر ويزمان إلى اهتمام المنطقة المتزايد بشراء أنظمة الدفاع الجوي على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث زادت الإمدادات بنسبة 47%.
ووفقًا للتقرير، زادت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 17%، حيث قامت بتوريد الأسلحة إلى 107 دولة. وارتفعت الحصة الإجمالية للولايات المتحدة في سوق تصدير الأسلحة من 34% إلى 42%. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي، بينما استحوذت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية معًا على 62% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية في الفترة 2014-2018، ارتفعت هذه النسبة إلى 72% بين عامي 2019 و2023.
وبحسب التقرير: "وفي الفترة 2019-2023، وصلت كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، حيث يوجد تسعة من أكبر 10 مستوردين للأسلحة".
وأضاف التقرير: "احتلت روسيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث انخفضت صادراتها من الأسلحة بنسبة 53% خلال خمس سنوات. وإذا تحدثنا عن دول أخرى من أكبر عشرة مصدرين للأسلحة، فقد زادت إيطاليا صادراتها بنسبة 86%، وكوريا الجنوبية بنسبة 12%، وانخفضت صادرات الصين بنسبة 5.3%، وألمانيا بنسبة 14%، وبريطانيا العظمى بنسبة 14%، وإسبانيا بنسبة 14%. 3.3% إسرائيل 25%".
وأشار التقرير إلى أن الهند أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 4.7% في الفترة 2019-2023 مقارنة بالفترة 2014-2018.