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https://sputnikarabic.ae/20240311/جدل-بعد-تصريحات-نتنياهو-حول-القضاء-على-الرقم-4-في-حماس-1086879167.html
جدل بعد تصريحات نتنياهو حول "القضاء على الرقم 4" في حماس
جدل بعد تصريحات نتنياهو حول "القضاء على الرقم 4" في حماس
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأنه تم "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس، مما أثار جدلا وتساؤلا عما يقصده نتنياهو بالرقم 4 في... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T14:37+0000
2024-03-11T14:37+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
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وقال نتنياهو: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق، وفي الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس، و3 و2 و1 في الطريق".وأضاف: "الجميع فانون، وسوف نصل إلى الجميع".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو كان يقصد أن الرجل الأول في حماس هو يحيى السنوار، والرقم 2 يشير إلى محمد الضيف، ورقم 3 يشير إلى مروان عيسى، ورقم 4 هو على ما يبدو صالح العاروري، الذي قتل في هجوم جنوبي بيروت قبل أشهر.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بأن حركة حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات.وقصف الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، والذي وردت معلومات استخباراتية بشأن تواجد نائب رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس" رقم 3 في التنظيم مروان عيسى. وبحسب التقارير أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

جدل بعد تصريحات نتنياهو حول "القضاء على الرقم 4" في حماس

14:37 GMT 11.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأنه تم "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس، مما أثار جدلا وتساؤلا عما يقصده نتنياهو بالرقم 4 في حماس.
وقال نتنياهو: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق، وفي الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس، و3 و2 و1 في الطريق".
وأضاف: "الجميع فانون، وسوف نصل إلى الجميع".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو كان يقصد أن الرجل الأول في حماس هو يحيى السنوار، والرقم 2 يشير إلى محمد الضيف، ورقم 3 يشير إلى مروان عيسى، ورقم 4 هو على ما يبدو صالح العاروري، الذي قتل في هجوم جنوبي بيروت قبل أشهر.
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور
08:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بأن حركة حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات.

وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات في وسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".

وقصف الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، والذي وردت معلومات استخباراتية بشأن تواجد نائب رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس" رقم 3 في التنظيم مروان عيسى. وبحسب التقارير أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
أمس, 21:51 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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