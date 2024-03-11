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https://sputnikarabic.ae/20240311/حلب-تستقبل-رمضان-بالسكينة-والأمل-1086883274.html
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
سبوتنيك عربي
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بدا سكان محافظة "حلب" المنكوبة بعد عقد من الإرهاب وما تلاه من حصار اقتصادي أمريكي وزلزال مدمر ضربها، العام الماضي، في غاية... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T16:22+0000
2024-03-11T16:22+0000
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ورصدت "سبوتنيك" في جولة على عدد من أحياء المدينة التي تحاول جاهدة المضي قدما في ظل المنغصات الاقتصادية، حركة متباينة في حركة المبيع، ففي حين كانت أحياء المدينة القديمة الأكثر ازدحاما، فإن منطقة الأسواق التي تمت إعادة ترميمها أخيرا لا تزال تعاني تراجعا كبيرا في أعداد المتسوقين.وبطبيعة الحال، لا زالت طقوس رمضان بادية للعيان في شوارع المدينة، من المعروك إلى العرقسوس وغزل البنات، ولا زالت أصوات الباعة تصدح بها، بغض النظر عن التراجع الكبير في الطلب عليها جراء الارتفاع الكبير في أسعارها."حلب"، المحافظة التي تقع شمالي سوريا وتكنى بالعاصمة الاقتصادية لها، ما زالت ترزح تحت عبء الحرب ومنعكساتها، إلا أنها، وكعادتها التاريخية، لا تتوقف عن الحياة.
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حصري, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل

16:22 GMT 11.03.2024
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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حصري
رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بدا سكان محافظة "حلب" المنكوبة بعد عقد من الإرهاب وما تلاه من حصار اقتصادي أمريكي وزلزال مدمر ضربها، العام الماضي، في غاية السكينة والقبول، وكثير من السعادة بقدوم "رمضان"، شهر الصوم عند المسلمين.
ورصدت "سبوتنيك" في جولة على عدد من أحياء المدينة التي تحاول جاهدة المضي قدما في ظل المنغصات الاقتصادية، حركة متباينة في حركة المبيع، ففي حين كانت أحياء المدينة القديمة الأكثر ازدحاما، فإن منطقة الأسواق التي تمت إعادة ترميمها أخيرا لا تزال تعاني تراجعا كبيرا في أعداد المتسوقين.
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omaraya
وبطبيعة الحال، لا زالت طقوس رمضان بادية للعيان في شوارع المدينة، من المعروك إلى العرقسوس وغزل البنات، ولا زالت أصوات الباعة تصدح بها، بغض النظر عن التراجع الكبير في الطلب عليها جراء الارتفاع الكبير في أسعارها.
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omaraya
"حلب"، المحافظة التي تقع شمالي سوريا وتكنى بالعاصمة الاقتصادية لها، ما زالت ترزح تحت عبء الحرب ومنعكساتها، إلا أنها، وكعادتها التاريخية، لا تتوقف عن الحياة.
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
© Sputnik . Suhaib Omarayaحلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
حلب تستقبل رمضان بالسكينة والأمل - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
1/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
2/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
3/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
4/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
5/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
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© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
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© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
8/9
© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
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© Sputnik . Suhaib Omaraya
حلب تستقبل "رمضان" بالسكينة والأمل
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