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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/دبابة-أوكرانية-تقع-في-حفرة-وتحترق-فيديو-1086871379.html
دبابة أوكرانية تقع في حفرة وتحترق... فيديو
دبابة أوكرانية تقع في حفرة وتحترق... فيديو
سبوتنيك عربي
قام السائق الميكانيكي لدبابة تابعة للقوات المسلحة لنظام كييف بالقيادة دون اهتمام، على طريق ريفي متضرر، وهو ما دفع ثمنه غاليًا. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T12:03+0000
2024-03-11T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مركبة قتالية معادية تسير في مكان ما بالقرب من خط تماس القتال. نظرًا للمسافة الكبيرة، من الصعب جدًا تحديد نوعها على الفور. وانطلاقا من أن سبطانة المدفعية يتم توجيهها إلى اليسار، فإن أمامنا أحد تعديلات "تي-64"، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".وسقطت الدبابة بسرعة عالية في حفرة كبيرة، والتي يبدو أنها تشكلت بعد انفجار قنبلة جوية ثقيلة. من المحتمل جدًا أن يكون الطاقم قد تعرض لإصابات خطيرة نتيجة لمثل هذا الحادث.بالإضافة إلى ذلك، بدأت الطائرات المسيرة المعززة بالواقع الافتراضي FPV الروسية بضرب الدبابة. إذا تسبب الحادث الأول في أضرار فقط، فإن الثاني قد تسبب في نشوب حريق واسع النطاق، وبعد ذلك يتم استبعاد فرص الإصلاح. ويمكن أيضًا ملاحظة أن دبابة أخرى مدمرة تقف على بعد حوالي ثلاثين مترًا.غالبًا ما تقع دبابات القوات المسلحة في مثل هذه الفخاخ، بالإضافة إلى "تي-64" و"تي-72"، وجدت الدبابات البولندية "بي تي-91" تواردي والألمانية "ليوبارد 2" نفسها في مواقف مماثلة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة أوكرانية تقع في حفرة وتحترق... فيديو

12:03 GMT 11.03.2024
© Пресс-служба президента Украины / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-64بي إم بولات"
دبابة تي-64بي إم بولات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Пресс-служба президента Украины
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قام السائق الميكانيكي لدبابة تابعة للقوات المسلحة لنظام كييف بالقيادة دون اهتمام، على طريق ريفي متضرر، وهو ما دفع ثمنه غاليًا.
وفي مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مركبة قتالية معادية تسير في مكان ما بالقرب من خط تماس القتال. نظرًا للمسافة الكبيرة، من الصعب جدًا تحديد نوعها على الفور. وانطلاقا من أن سبطانة المدفعية يتم توجيهها إلى اليسار، فإن أمامنا أحد تعديلات "تي-64"، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
وسقطت الدبابة بسرعة عالية في حفرة كبيرة، والتي يبدو أنها تشكلت بعد انفجار قنبلة جوية ثقيلة. من المحتمل جدًا أن يكون الطاقم قد تعرض لإصابات خطيرة نتيجة لمثل هذا الحادث.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الطائرات المسيرة المعززة بالواقع الافتراضي FPV الروسية بضرب الدبابة. إذا تسبب الحادث الأول في أضرار فقط، فإن الثاني قد تسبب في نشوب حريق واسع النطاق، وبعد ذلك يتم استبعاد فرص الإصلاح. ويمكن أيضًا ملاحظة أن دبابة أخرى مدمرة تقف على بعد حوالي ثلاثين مترًا.
غالبًا ما تقع دبابات القوات المسلحة في مثل هذه الفخاخ، بالإضافة إلى "تي-64" و"تي-72"، وجدت الدبابات البولندية "بي تي-91" تواردي والألمانية "ليوبارد 2" نفسها في مواقف مماثلة.
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