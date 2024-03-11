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https://sputnikarabic.ae/20240311/غوريلا-يطارد-حارستين-في-حديقة-حيوان-ويثير-ذعر-الزوار-فيديو-1086875810.html
غوريلا يطارد حارستين في حديقة حيوان ويثير ذعر الزوار... فيديو
غوريلا يطارد حارستين في حديقة حيوان ويثير ذعر الزوار... فيديو
سبوتنيك عربي
بينما كانت حارستا حديقة حيوانات تقدمان وجبة الغداء، خرج ذكر غوريلا واتجه نحوهما. انتهى الأمر باثنتين من حراس حديقة حيوانات فورت وورث في حالة كابوس، وجهاً لوجه... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T13:10+0000
2024-03-11T13:10+0000
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وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع الفيديو الذي يُظهر غوريلا يهاجم حارستين في حديقة حيوان في تكساس الأمريكية ويعرّض حياتهما للخطر، قبل أن يتراجع الغوريلا، وهرب الحارسين لمكان آمن.وعلقت إدارة حديقة الحيوان على الفيديو المتناقل ومهاجمة الغوريلا للحارستين، أن الغوريلا هاجم الحارستين بسبب خطأ ارتكبته إحداهما، إذ دخل الموظفون إلى المكان المخصص للغوريلا لوضع الطعام قبل إخراجه:
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غوريلا يطارد حارستين في حديقة حيوان ويثير ذعر الزوار... فيديو

13:10 GMT 11.03.2024
© AFP 2023 / The Aspinall Foundationتُظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي نشرتها مؤسسة "أسبينال"، غوريلا صغيرة تحتضنها والدتها "مايومبي" في هضبة باتيكي، جنوب شرق الغابون، 29 يونيو 2021
تُظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي نشرتها مؤسسة أسبينال، غوريلا صغيرة تحتضنها والدتها مايومبي في هضبة باتيكي، جنوب شرق الغابون، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / The Aspinall Foundation
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بينما كانت حارستا حديقة حيوانات تقدمان وجبة الغداء، خرج ذكر غوريلا واتجه نحوهما. انتهى الأمر باثنتين من حراس حديقة حيوانات فورت وورث في حالة كابوس، وجهاً لوجه مع ذكر الغوريلا إلمو، البالغ من العمر 34 عامًا، في حديقة حيوانات فورت وورث.
وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع الفيديو الذي يُظهر غوريلا يهاجم حارستين في حديقة حيوان في تكساس الأمريكية ويعرّض حياتهما للخطر، قبل أن يتراجع الغوريلا، وهرب الحارسين لمكان آمن.
وعلقت إدارة حديقة الحيوان على الفيديو المتناقل ومهاجمة الغوريلا للحارستين، أن الغوريلا هاجم الحارستين بسبب خطأ ارتكبته إحداهما، إذ دخل الموظفون إلى المكان المخصص للغوريلا لوضع الطعام قبل إخراجه:

"هذه الحيوانات تحتاج إلى معاملة خاصة ودقيقة للتعامل معها والسيطرة عليها لضمان عدم التعرض للخطر، وهو ما نتبعه بالفعل، إلا أن ما حدث كان خطأ عفويًا نادرًا ما يحدث".

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