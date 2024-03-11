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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-روسية-تضرب-موقعا-محصنا-للقوات-الأوكرانية-في-كراسنوغوروفكا-1086860702.html
مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا
مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الطيران الروسي، بالتعاون مع وحدات من مجموعة "الجنوب"، ضرب موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مصنع للطوب في... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T07:41+0000
2024-03-11T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر، اليوم الاثنين: "استقر مقاتلو القوات المسحلة الأوكرانية، في هذه المنطقة من المدينة. ويشن الطيران هجمات بنشاط على المواقع".وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش الروسي عملياته الهجومية الناجحة في جمهورية دونيتسك.وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 25 ديسمبر/أيلول، عن التحرير الكامل لمارينكا الواقعة بالقرب من دونيتسك.وفي مساء يوم 17 فبراير/شباط، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة على أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال معارك المدينة 31.75 كيلومتر مربع. وخسر العدو أكثر من ألف ونصف جندي.أتاح تحرير أفدييفكا ومارينكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينها بشكل كبير من هجمات العدو.بالإضافة إلى ذلك، في نهاية شهر فبراير/شباط، حرر المقاتلون الروس مناطق بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-سو-34-تدمر-مواقع-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-فيديو-1086860233.html
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مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا

07:41 GMT 11.03.2024
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
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صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الطيران الروسي، بالتعاون مع وحدات من مجموعة "الجنوب"، ضرب موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مصنع للطوب في كراسنوغوروفكا، وهي مدينة شمال أفدييفكا.
وقال المصدر، اليوم الاثنين: "استقر مقاتلو القوات المسحلة الأوكرانية، في هذه المنطقة من المدينة. ويشن الطيران هجمات بنشاط على المواقع".
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلات "سو-34" تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو
06:09 GMT
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش الروسي عملياته الهجومية الناجحة في جمهورية دونيتسك.
وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 25 ديسمبر/أيلول، عن التحرير الكامل لمارينكا الواقعة بالقرب من دونيتسك.
وفي مساء يوم 17 فبراير/شباط، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة على أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال معارك المدينة 31.75 كيلومتر مربع. وخسر العدو أكثر من ألف ونصف جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا ومارينكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينها بشكل كبير من هجمات العدو.
بالإضافة إلى ذلك، في نهاية شهر فبراير/شباط، حرر المقاتلون الروس مناطق بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
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