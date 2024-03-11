https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-روسية-تضرب-موقعا-محصنا-للقوات-الأوكرانية-في-كراسنوغوروفكا-1086860702.html
مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا
مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الطيران الروسي، بالتعاون مع وحدات من مجموعة "الجنوب"، ضرب موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مصنع للطوب في... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T07:41+0000
2024-03-11T07:41+0000
2024-03-11T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر، اليوم الاثنين: "استقر مقاتلو القوات المسحلة الأوكرانية، في هذه المنطقة من المدينة. ويشن الطيران هجمات بنشاط على المواقع".وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش الروسي عملياته الهجومية الناجحة في جمهورية دونيتسك.وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 25 ديسمبر/أيلول، عن التحرير الكامل لمارينكا الواقعة بالقرب من دونيتسك.وفي مساء يوم 17 فبراير/شباط، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة على أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال معارك المدينة 31.75 كيلومتر مربع. وخسر العدو أكثر من ألف ونصف جندي.أتاح تحرير أفدييفكا ومارينكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينها بشكل كبير من هجمات العدو.بالإضافة إلى ذلك، في نهاية شهر فبراير/شباط، حرر المقاتلون الروس مناطق بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.
https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-سو-34-تدمر-مواقع-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-فيديو-1086860233.html
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روسيا
مقاتلات روسية تضرب موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في كراسنوغوروفكا
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن الطيران الروسي، بالتعاون مع وحدات من مجموعة "الجنوب"، ضرب موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية في مصنع للطوب في كراسنوغوروفكا، وهي مدينة شمال أفدييفكا.
وقال المصدر، اليوم الاثنين: "استقر مقاتلو القوات المسحلة الأوكرانية، في هذه المنطقة من المدينة. ويشن الطيران هجمات بنشاط على المواقع".
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف الجيش الروسي عملياته الهجومية الناجحة في جمهورية دونيتسك.
وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في 25 ديسمبر/أيلول، عن التحرير الكامل لمارينكا الواقعة بالقرب من دونيتسك.
وفي مساء يوم 17 فبراير/شباط، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن السيطرة على أفدييفكا. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال معارك المدينة 31.75 كيلومتر مربع. وخسر العدو أكثر من ألف ونصف جندي.
أتاح تحرير أفدييفكا ومارينكا نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينها بشكل كبير من هجمات العدو.
بالإضافة إلى ذلك، في نهاية شهر فبراير/شباط، حرر المقاتلون الروس مناطق بوبيدا ولاستوتشكينو وسيفيرنوي وبيتروفسكوي.