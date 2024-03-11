https://sputnikarabic.ae/20240311/مقاتلات-سو-34-تدمر-مواقع-محصنة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-فيديو-1086860233.html
مقاتلات "سو-34" تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو
مقاتلات "سو-34" تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الدفاع الروسية مقطعا لقيام مقاتلات من طراز "سو- 34" بتدمير مواقع محصنة أوكرانية، على محور جنوب دونيتسك. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T06:09+0000
2024-03-11T06:09+0000
2024-03-11T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102993/16/1029931611_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_a42f90defbb34513954386565e835752.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "مقاتلات روسية من طراز "سو- 34" نفذت ضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة على مواقع محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
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روسيا
مقاتلات "سو-34" تدمر مواقع محصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو
06:09 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 06:10 GMT 11.03.2024)
نشرت الدفاع الروسية مقطعا لقيام مقاتلات من طراز "سو- 34" بتدمير مواقع محصنة أوكرانية، على محور جنوب دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "مقاتلات روسية من طراز "سو- 34" نفذت ضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة على مواقع محصنة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك".
وأشارت إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.