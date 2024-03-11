ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوة
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2023 / RYAN LASH
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اتفق الملياردير إيلون ماسك مع رأي رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، المنشور في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد روسيا لم تؤد إلا إلى تقويتها.
وأشار رجل الأعمال ساكس إلى أن كل ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا "لم يتحقق".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وعد بإضعاف روسيا، لكن "جيش البلاد أصبح أقوى وأكبر من قبل"، ولديه أسلحة متطورة ومختبرة في المعارك، وتتفوق على الأسلحة الغربية.
وأضاف ساكس أن الولايات المتحدة هي التي "استنفدت مخزونها من الأسلحة". بالإضافة إلى ذلك، وعد بايدن بتدمير الاقتصاد الروسي بالعقوبات، ولكن الاقتصاد الروسي لم ينج فحسب، بل أظهر نموًا كبيرًا.
David Sacks Says Ukraine is 'Biden's Big Backfire'— Chief Nerd (@TheChiefNerd) March 10, 2024
"If you look at all his claims at the beginning of the war, they've all come true in reverse. He said that we would weaken Russia in order to prevent them from waging this type of war again. In fact, we've made the Russian… pic.twitter.com/BqzMT6xkVs
ووفقا لرجل الأعمال، فإن واشنطن قادت أوكرانيا إلى الانهيار. وتعليقًا على المنشور، قال ماسك: "لسوء الحظ، هذا صحيح".