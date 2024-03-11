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القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه أفديفكا
https://sputnikarabic.ae/20240311/ملياردير-أمريكي-يتحدث-وماسك-يؤكد-معركتنا-مع-روسيا-تزيدها-قوة----1086866811.html
ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوة
ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوة
سبوتنيك عربي
اتفق الملياردير إيلون ماسك مع رأي رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، المنشور في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T10:53+0000
2024-03-11T10:53+0000
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وأشار رجل الأعمال ساكس إلى أن كل ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا "لم يتحقق".وأضاف ساكس أن الولايات المتحدة هي التي "استنفدت مخزونها من الأسلحة". بالإضافة إلى ذلك، وعد بايدن بتدمير الاقتصاد الروسي بالعقوبات، ولكن الاقتصاد الروسي لم ينج فحسب، بل أظهر نموًا كبيرًا.ووفقا لرجل الأعمال، فإن واشنطن قادت أوكرانيا إلى الانهيار. وتعليقًا على المنشور، قال ماسك: "لسوء الحظ، هذا صحيح".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ملياردير أمريكي يتحدث... وماسك يؤكد: معركتنا مع روسيا تزيدها قوة

10:53 GMT 11.03.2024
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / RYAN LASH
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اتفق الملياردير إيلون ماسك مع رأي رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، المنشور في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد روسيا لم تؤد إلا إلى تقويتها.
وأشار رجل الأعمال ساكس إلى أن كل ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا "لم يتحقق".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وعد بإضعاف روسيا، لكن "جيش البلاد أصبح أقوى وأكبر من قبل"، ولديه أسلحة متطورة ومختبرة في المعارك، وتتفوق على الأسلحة الغربية.

وأضاف ساكس أن الولايات المتحدة هي التي "استنفدت مخزونها من الأسلحة". بالإضافة إلى ذلك، وعد بايدن بتدمير الاقتصاد الروسي بالعقوبات، ولكن الاقتصاد الروسي لم ينج فحسب، بل أظهر نموًا كبيرًا.
ووفقا لرجل الأعمال، فإن واشنطن قادت أوكرانيا إلى الانهيار. وتعليقًا على المنشور، قال ماسك: "لسوء الحظ، هذا صحيح".
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