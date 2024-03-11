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https://sputnikarabic.ae/20240311/نمر-ضخم-يفاجئ-طفلا-صغيرا-في-الغرفة-والأخير-يتصرف-بهدوء-فيديو-1086860879.html
نمر ضخم يفاجئ طفلا صغيرا في الغرفة والأخير يتصرف بهدوء... فيديو
نمر ضخم يفاجئ طفلا صغيرا في الغرفة والأخير يتصرف بهدوء... فيديو
سبوتنيك عربي
تفاجأ الطفل موهيت أهير البالغ من العمر 12 عامًا بدخول نمر ضخم في قاعة زفاف في ماليغاون بالهند. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T07:49+0000
2024-03-11T07:49+0000
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ويوضح الفيديو الطفل منشغلا بهاتفه قبل أن يتفاجأ بالنمر داخل الغرفة، قام الطفل بكل هدوء بإغلاق باب الغرفة على النمر وغادر مسرعًاووفقا لصاحب القاعة أنيل باوار، فقد شوهد النمر في القرية عدة مرات، قادمًا من غابة قريبة.وبحسب التقارير فإنه بعد هذا الحادث تم تخدير النمر وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.
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نمر ضخم يفاجئ طفلا صغيرا في الغرفة والأخير يتصرف بهدوء... فيديو

07:49 GMT 11.03.2024
© Sputnik . Evgenya / الانتقال إلى بنك الصورفهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو
فهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Sputnik . Evgenya
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تفاجأ الطفل موهيت أهير البالغ من العمر 12 عامًا بدخول نمر ضخم في قاعة زفاف في ماليغاون بالهند.
ويوضح الفيديو الطفل منشغلا بهاتفه قبل أن يتفاجأ بالنمر داخل الغرفة، قام الطفل بكل هدوء بإغلاق باب الغرفة على النمر وغادر مسرعًا
ووفقا لصاحب القاعة أنيل باوار، فقد شوهد النمر في القرية عدة مرات، قادمًا من غابة قريبة.
وبحسب التقارير فإنه بعد هذا الحادث تم تخدير النمر وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.
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