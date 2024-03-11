نمر ضخم يفاجئ طفلا صغيرا في الغرفة والأخير يتصرف بهدوء... فيديو
© Sputnik . Evgenya / الانتقال إلى بنك الصورفهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو
© Sputnik . Evgenya/
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تفاجأ الطفل موهيت أهير البالغ من العمر 12 عامًا بدخول نمر ضخم في قاعة زفاف في ماليغاون بالهند.
ويوضح الفيديو الطفل منشغلا بهاتفه قبل أن يتفاجأ بالنمر داخل الغرفة، قام الطفل بكل هدوء بإغلاق باب الغرفة على النمر وغادر مسرعًا
ووفقا لصاحب القاعة أنيل باوار، فقد شوهد النمر في القرية عدة مرات، قادمًا من غابة قريبة.
A 12-year-old boy held his nerve during a close encounter with a leopard and managed to trap the big cat inside an office cabin till help arrived in Malegaon, India. pic.twitter.com/gtw43FmHAW— Entertain Me HQ (@EntertainMeHQ) March 6, 2024
وبحسب التقارير فإنه بعد هذا الحادث تم تخدير النمر وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يصاب بأذى.