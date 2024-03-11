عربي
https://sputnikarabic.ae/20240311/هيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-ميناء-يمني--1086871488.html
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T12:04+0000
2024-03-11T12:04+0000
إسرائيل
أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 71 ميلًا بحريًا (نحو 131.5 كيلومترًا) جنوب غربي الصليف في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق". وفي السياق نفسه، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، إنها على علم بحادث يتعلق بالصواريخ غرب ميناء الحديدة اليمني.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240310/أنصار-الله-تعلن-إجراء-مناورات-عسكرية-واسعة-لمحاكاة-هجوم-على-مواقع-إسرائيلية-1086853293.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_14b7e1e7d585983918897054d9936be2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم

هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني

12:04 GMT 11.03.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 71 ميلًا بحريًا (نحو 131.5 كيلومترًا) جنوب غربي الصليف في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
"أنصار الله" تعلن إجراء ‏مناورة عسكرية واسعة لمحاكاة هجوم على مواقع إسرائيلية
أمس, 15:58 GMT
وفي السياق نفسه، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، إنها على علم بحادث يتعلق بالصواريخ غرب ميناء الحديدة اليمني.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 31112 منذ 7 أكتوبر01:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала