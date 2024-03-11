https://sputnikarabic.ae/20240311/هيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-عن-هجوم-على-سفينة-بالقرب-من-ميناء-يمني--1086871488.html
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T12:04+0000
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وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 71 ميلًا بحريًا (نحو 131.5 كيلومترًا) جنوب غربي الصليف في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق". وفي السياق نفسه، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، إنها على علم بحادث يتعلق بالصواريخ غرب ميناء الحديدة اليمني.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240310/أنصار-الله-تعلن-إجراء-مناورات-عسكرية-واسعة-لمحاكاة-هجوم-على-مواقع-إسرائيلية-1086853293.html
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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أخبار فلسطين اليوم
هيئة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم على سفينة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.
وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادث وقع على بعد 71 ميلًا بحريًا (نحو 131.5 كيلومترًا) جنوب غربي الصليف في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وفي السياق نفسه، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانية، إنها على علم بحادث يتعلق بالصواريخ غرب ميناء الحديدة اليمني.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله
" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.