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إسرائيل تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
إسرائيل تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة مؤقتا. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T08:18+0000
2024-03-12T08:18+0000
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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إلى أن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، والذي طُرح اسمه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بديلا لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.يعتبر ماجد فرج من أبرز الشخصيات الأمنية في السلطة الفلسطينية وهو قريب جدا من الرئيس محمود عباس، وله علاقة وصفتها الإذاعة بأنها "ممتازة" مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو مسؤول في السلطة الفلسطينية عن العلاقات مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).واعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، أن "طرح اسم فرج هو أمر طبيعي، كونه إحدى أكثر الشخصيات في السلطة الفلسطينية التي عملت معنا ضد حماس".وسبق أن طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

إسرائيل تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة

08:18 GMT 12.03.2024
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Mohamad Torokman
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أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، لإدارة قطاع غزة مؤقتا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إلى أن إسرائيل تدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، والذي طُرح اسمه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بديلا لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية مطّلعة على تفاصيل المناقشات، قولها إن الأشخاص الذين طُرحت أسماؤهم غير منتمين لحركة حماس، وغير مقربين منها، وأن فرج ليس الوحيد في قائمة الأسماء التي تم تناقلها.

يعتبر ماجد فرج من أبرز الشخصيات الأمنية في السلطة الفلسطينية وهو قريب جدا من الرئيس محمود عباس، وله علاقة وصفتها الإذاعة بأنها "ممتازة" مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو مسؤول في السلطة الفلسطينية عن العلاقات مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
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واعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، أن "طرح اسم فرج هو أمر طبيعي، كونه إحدى أكثر الشخصيات في السلطة الفلسطينية التي عملت معنا ضد حماس".

وأضاف لبيد في حديثه للإذاعة أنه "على مستوى الأجهزة المدنية، لا مانع من العمل مع السلطة الفلسطينية، لأننا اليوم أيضاً نعمل معهم. ويجب على الحكومة أن تقرر إن كانت تعمل من أجل السياسة أم من أجل أمن إسرائيل. إن كانت تعمل من أجل الأمن فسوف نعمل مع السلطة الفلسطينية".

وسبق أن طرح اسم ماجد فرج كبديل محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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