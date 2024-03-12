https://sputnikarabic.ae/20240312/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارة-جوية-على-موقع-لـحزب-الله-في-العمق-اللبناني-فيديو-1086906468.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة جوية على موقع لـ"حزب الله" في العمق اللبناني... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة جوية على موقع لـ"حزب الله" في العمق اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي وجّه ضربة لـ"حزب الله" في عمق الأراضي اللبنانية شرقي البلاد، مشيرًا إلى أنها العملية الثانية من... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T13:12+0000
2024-03-12T13:12+0000
2024-03-12T13:12+0000
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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رداً على الهجمات التي شنها "حزب الله" على شمال إسرائيل هذا الصباح (الثلاثاء)، استهدف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله في منطقة بعلبك، في عمق لبنان، حيث يتم تخزين وسائل مهمة يستخدمها حزب الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة".وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن "حزب الله أطلق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد".ويأتي تزايد حدة القصف المتبادل على خلفية تصريحات سياسيين إسرائيليين حول احتمال البدء الوشيك لعملية في لبنان ضد "حزب الله".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألفًا ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240312/قتلى-وعشرات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمنتظري-مساعدات-قرب-دوار-الكويت-في-غزة-1086899066.html
https://sputnikarabic.ae/20240312/الجيش-الإسرائيلي-ينقل-أيتاما-من-غزة-إلى-الضفة-الغربية-دون-موافقة-مجلس-الوزراء-1086898228.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارة جوية على موقع لـ"حزب الله" في العمق اللبناني... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي وجّه ضربة لـ"حزب الله" في عمق الأراضي اللبنانية شرقي البلاد، مشيرًا إلى أنها العملية الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رداً على الهجمات التي شنها "حزب الله" على شمال إسرائيل هذا الصباح (الثلاثاء)، استهدف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله في منطقة بعلبك، في عمق لبنان، حيث يتم تخزين وسائل مهمة يستخدمها حزب الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن "حزب الله أطلق 70 صاروخا
من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد".
ويأتي تزايد حدة القصف المتبادل على خلفية تصريحات سياسيين إسرائيليين حول احتمال البدء الوشيك لعملية في لبنان ضد "حزب الله".
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله
" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة
في المنطقة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع،
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألفًا ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.