https://sputnikarabic.ae/20240312/الجيش-الإسرائيلي-ينقل-أيتاما-من-غزة-إلى-الضفة-الغربية-دون-موافقة-مجلس-الوزراء-1086898228.html

الجيش الإسرائيلي ينقل أيتاما من غزة إلى الضفة الغربية دون موافقة مجلس الوزراء

الجيش الإسرائيلي ينقل أيتاما من غزة إلى الضفة الغربية دون موافقة مجلس الوزراء

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نقل أكثر من 70 يتيمًا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، عبر ضواحي القدس، في عملية استثنائية بدأت يوم الأحد واستمرت حتى... 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T10:22+0000

2024-03-12T10:22+0000

2024-03-12T10:22+0000

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وبحسب التقارير، فقد سارع وزراء من اليمين المتطرف إلى انتقاد هذه الخطوة، حيث تم اتخاذها خلال الحرب المستمرة مع "حماس" في غزة، بينما لا يزال 130 رهينة محتجزين لدى "حماس".وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أنه "سيتم نقلها إلى بيت لحم في الضفة الغربية، وهذه البادرة جاءت بناء على طلب السفارة الألمانية في إسرائيل".وكتب وزير المال بتسلئيل سموتريتش على مصنة "إكس"، مقتبسًا مقولة حاخامية: "من يترحم على القاسي سيصبح في نهاية المطاف قاسيا مع الرحيم. أطالب بتوضيح من رئيس الوزراء حول من أصدر هذا الأمر غير الأخلاقي وبأي سلطة، في حين أن رهائننا وأطفالهم محتجزون لدى العدو".وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العملية، واصفًا إياها بـ "إجراء إنساني مزيف".ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، قال زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة "إكس"، معلقًا بسخرية على التقرير: "هل يتم تحديث مجلس الوزراء بأي شيء؟".وجاء التقرير وسط أزمة إنسانية متصاعدة في غزة، حيث دعت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي إلى “إغراق” القطاع بالمساعدات وسط تقارير تفيد بأن الأطفال يموتون جوعا في القطاع المكتظ بالسكان.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن خطط لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة لتسهيل التسليم المباشر للمساعدات، مع إحباط واشنطن المتزايد من عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية في فتح المزيد من المعابر البرية أمام الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها للوصول إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240312/إسرائيل-تطالب-الأمم-المتحدة-بتصنيف-حركة-حماس-الفلسطينية-منظمة-إرهابية-1086890356.html

https://sputnikarabic.ae/20240311/الخارجية-الفلسطينية-نتنياهو-يريد-استمرار-الحرب-فى-غزة-من-أجل-بقائه-1086888067.html

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