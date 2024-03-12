عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-و146-مسيرة-أوكرانية-1086903284.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T11:49+0000
2024-03-12T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869620_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_ed7e43537a3e33273cd81b4d4cf2c979.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و"غراد" و"فامبير".وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتمكنت من صد 11 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 380 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869620_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_c16f0b91b879b25943776ff34c5d4ad4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية

11:49 GMT 12.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و"غراد" و"فامبير".

وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 146 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتمكنت من صد 11 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 380 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة".

وبحسب البيان: "في اتجاه خيرسون فقد العدو ما يصل إلى 50 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" ومدفع "دي-30".

تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بلدة نيفيلسكوي على محور دونيتسك
11:18 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعهد إسرائيلي بمواصلة استهداف قادة "حماس" المتورطين بهجمات 7 أكتوبر11:04 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. آلاف الفلسطينيين لم يجدوا وجبة إفطار في أول أيام رمضانأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала