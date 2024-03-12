https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-و146-مسيرة-أوكرانية-1086903284.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T11:49+0000
2024-03-12T11:49+0000
2024-03-12T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و"غراد" و"فامبير".وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتمكنت من صد 11 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 380 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة و146 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للذخيرة ومسيرات أوكرانية في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 43 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وتم قصف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" و"غراد" و"فامبير".
وتابع بيان الدفاع: "تم تدمير 146 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتمكنت من صد 11 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو 380 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 مركبة".
وبحسب البيان: "في اتجاه خيرسون فقد العدو ما يصل إلى 50 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" ومدفع "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.