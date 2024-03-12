https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة نيفيلسكوي على محور دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على بلدة نيفيلسكوي على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة نيفيلسكوي، وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة على محور دونيتسك. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T11:18+0000
2024-03-12T11:18+0000
2024-03-12T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 7 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، وشاحنتين صغيرتين، و3 مدافع أمريكية الصنع من طراز "إم 777" ، ومدفعين من طراز "دي 30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أد" للحرب الإلكترونية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 145 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز الدفع "أكاسيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-6-دبابات-أثناء-محاولتها-عبور-حدود-روسيا-1086897368.html
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على بلدة نيفيلسكوي على محور دونيتسك
11:18 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 11:35 GMT 12.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة نيفيلسكوي، وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحرير بلدة نيفيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة في مناطق نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 350 جنديا، ودبابتين، و4 مركبات، ومدفع من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 7 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، وشاحنتين صغيرتين، و3 مدافع أمريكية الصنع من طراز "إم 777" ، ومدفعين من طراز "دي 30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أد" للحرب الإلكترونية.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، سيطرت قوات مجموعة "فوستوك" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ستارومايورسكوي وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 145 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و8 شاحنات صغيرة، ومدفع من طراز الدفع "أكاسيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.