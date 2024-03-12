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القوات الروسية تحبط محاولة مخربين أوكرانيين اختراق الحدود الروسية من 3 محاور
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-6-دبابات-أثناء-محاولتها-عبور-حدود-روسيا-1086897368.html
القوات المسلحة الأوكرانية تفقد 6 دبابات أثناء محاولتها اختراق حدود روسيا الاتحادية
القوات المسلحة الأوكرانية تفقد 6 دبابات أثناء محاولتها اختراق حدود روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات نظام كييف فقدت أكثر من 100 شخص أثناء محاولتها اختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T09:49+0000
2024-03-12T09:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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كما خسر العدو 6 دبابات ومدفع "قيصر" الذاتي الدفع و20 مركبة قتالية مدرعة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الأمن الروسية معقلاً أوكرانيا.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الضربات ضد التشكيلات المسلحة المعادية في منطقة الحدود مع أوكرانيا مستمرة.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن المعلومات المنتشرة على الإنترنت حول دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى بعض المناطق الحدودية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك لا تتوافق مع الواقع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات المسلحة الأوكرانية تفقد 6 دبابات أثناء محاولتها اختراق حدود روسيا الاتحادية

09:49 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 09:53 GMT 12.03.2024)
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Sputnik . Alexandr Polegenko
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات نظام كييف فقدت أكثر من 100 شخص أثناء محاولتها اختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
كما خسر العدو 6 دبابات ومدفع "قيصر" الذاتي الدفع و20 مركبة قتالية مدرعة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الأمن الروسية معقلاً أوكرانيا.
المسيرة الهجومية بيرانيا من طراز (FPV) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
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08:11 GMT
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الضربات ضد التشكيلات المسلحة المعادية في منطقة الحدود مع أوكرانيا مستمرة.
وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن المعلومات المنتشرة على الإنترنت حول دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى بعض المناطق الحدودية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك لا تتوافق مع الواقع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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