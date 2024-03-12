https://sputnikarabic.ae/20240312/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-ستولتنبرغ-حول-ضرورة-المفاوضات-1086898569.html
الكرملين يعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول ضرورة المفاوضات
الكرملين يعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول ضرورة المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يرون الموقف الثابت لنظام كييف في رفض إمكانية إجراء مفاوضات. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T10:24+0000
2024-03-12T10:24+0000
2024-03-12T10:27+0000
العالم
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وقال بيسكوف: "في الوقت الحالي، يمكننا جميعا، نحن وممثلو الناتو، أن نرى شيئا واحدا فقط، موقف ثابت إلى حد ما من جانب نظام كييف لإنكار إمكانية إجراء أي مفاوضات، وهذا هو الواقع سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إن "استسلام أوكرانيا لن يحقق السلام، وأن هناك حاجة إلى المفاوضات، والتي يجب أن تحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-6-دبابات-أثناء-محاولتها-عبور-حدود-روسيا-1086897368.html
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العالم
الكرملين يعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول ضرورة المفاوضات
10:24 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 12.03.2024)
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يرون الموقف الثابت لنظام كييف في رفض إمكانية إجراء مفاوضات.
وقال بيسكوف: "في الوقت الحالي، يمكننا جميعا، نحن وممثلو الناتو، أن نرى شيئا واحدا فقط، موقف ثابت إلى حد ما من جانب نظام كييف لإنكار إمكانية إجراء أي مفاوضات، وهذا هو الواقع سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إن "استسلام أوكرانيا لن يحقق السلام، وأن هناك حاجة إلى المفاوضات، والتي يجب أن تحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.