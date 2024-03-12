https://sputnikarabic.ae/20240312/انطلاق-أول-سفينة-من-قبرص-تحمل-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة--فيديو-1086894060.html

انطلاق أول سفينة من قبرص تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة ... فيديو

انطلاق أول سفينة من قبرص تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة ... فيديو

سبوتنيك عربي

غادرت سفينة "أوبن آرمز" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، من ميناء لارنكا في قبرص إلى قطاع غزة وعلى متنها مساعدات إنسانية في أول رحلة من نوعها. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T07:53+0000

2024-03-12T07:53+0000

2024-03-12T07:53+0000

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وغادرتالسفين وهي تحمل 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا، وذلك في مسعى أوروبي لتدشين ممر بحري على أمل نقل المساعدات مباشرة لأهل غزة.وقالت إسرائيل إنها "ترحب بالشحنات البحرية، وستقوم بتفتيش الشحنات المتجهة إلى غزة قبل أن تغادر قبرص".وفي وقت سابق، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن "الرئيس جو بايدن، سيعلن الليلة (الخميس الماضي) في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".مقرر أممي: المقترح الأمريكي بإقامة ميناء مؤقت في غزة "خبيث"وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات للصحفيين: "الرئيس سيعلن الليلة في خطابه أنه وجّه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر المتوسط على ساحل غزة".بريطانيا: ميناء غزة المؤقت سيستغرق بناؤه وقتا ونحث إسرائيل على فتح ميناء أسدود للمساعداتجاء ذلك خلال حديثه، يوم الجمعة الماضية، عن إنشاء ميناء مؤقت على سواحل غزة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، مضيفا بالقول: "الإسرائيليون سيؤمنون الميناء".

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