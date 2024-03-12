https://sputnikarabic.ae/20240312/تحطم-طائرة-إيل-76-عند-إقلاعها-في-مقاطعة-إيفانوفو-1086899255.html
تحطم طائرة "إيل-76" روسية بعد اشتعال أحد محركاتها... فيديو
تحطم طائرة "إيل-76" روسية بعد اشتعال أحد محركاتها... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة النقل العسكرية "إيل-76" خلال رحلة مجدولة في مقاطعة إيفانوفو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T10:51+0000
2024-03-12T10:51+0000
2024-03-12T11:06+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة: "في 12 مارس، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في مقاطعة إيفانوفو، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، أثناء إقلاعها في رحلة مجدولة، وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب".ووفقا لها، كان احتراق أحد المحركات عند الإقلاع، سبب تحطم الطائرة "إيل 76" في مقاطعة إيفانوفو.وكان حادث تحطم الطائرة "إيل-76" هو الثاني في روسيا منذ بداية العام. في 24 يناير/كانون الثاني 2024، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة فوق مقاطعة بيلغورود وعلى متنها 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا. ماتوا جميعا. الحادث السابق للطائرة من هذا النوع كان تحطم طائرة النقل العسكرية "إيل-76" في ريازان في 24 يونيو/حزيران 2022، حيث قُتل خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون. وكان سبب الحادث هو عطل في المحرك.
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رصد عسكري, روسيا
تحطم طائرة "إيل-76" روسية بعد اشتعال أحد محركاتها... فيديو
10:51 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 12.03.2024)
تحطمت طائرة النقل العسكرية "إيل-76" خلال رحلة مجدولة في مقاطعة إيفانوفو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "في 12 مارس، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" في مقاطعة إيفانوفو، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، أثناء إقلاعها في رحلة مجدولة، وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب".
ووفقا لها، كان احتراق أحد المحركات عند الإقلاع، سبب تحطم الطائرة "إيل 76" في مقاطعة إيفانوفو.
وكان حادث تحطم الطائرة "إيل-76" هو الثاني في روسيا منذ بداية العام. في 24 يناير/كانون الثاني 2024، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة فوق مقاطعة بيلغورود وعلى متنها 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا. ماتوا جميعا.
الحادث السابق للطائرة من هذا النوع كان تحطم طائرة النقل العسكرية "إيل-76" في ريازان في 24 يونيو/حزيران 2022، حيث قُتل خمسة أشخاص وأصيب أربعة آخرون. وكان سبب الحادث هو عطل في المحرك.