https://sputnikarabic.ae/20240312/تحطم-طائرة-تابعة-للقوات-الجوية-الهنديةفيديو-وصور-1086906109.html
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الهندية، اليوم الثلاثاء، بتحطم مقاتلة هندية الصنع من طراز "تيغاس"، بالقرب من مدينة جايسالمر، خلال رحلة للتحقق من الاستعداد... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:55+0000
2024-03-12T12:55+0000
2024-03-12T12:55+0000
رصد عسكري
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ووفقا للخدمة، قفز الطيار من المقاتلة قبل تحطمها، ولم تقع إصابات أو وفيات، وتم فتح تحقيق في الحادث.وتجري اليوم الثلاثاء، مناورات "بهارات شاكتي" للجيش والقوات الجوية والبحرية الهندية، والتي كان يشاهدها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ذات المنطقة تقريبًا التي سقطت فيها الطائرة.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا هو أول حادث تحطم لطائرة مقاتلة من طراز "تيغاس".يذكر أنه في فبراير/ شباط 2019، سمحت هيئة تنظيم الطيران الهندية (CEMILAC) باستخدام طائرات "تيغاس" المقاتلة الأسرع من الصوت، التي تم تطويرها في البلاد، في القوات الجوية الهندية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور
أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الهندية، اليوم الثلاثاء، بتحطم مقاتلة هندية الصنع من طراز "تيغاس"، بالقرب من مدينة جايسالمر، خلال رحلة للتحقق من الاستعداد القتالي.
ووفقا للخدمة، قفز الطيار من المقاتلة قبل تحطمها، ولم تقع إصابات أو وفيات، وتم فتح تحقيق في الحادث.
وتجري اليوم الثلاثاء، مناورات "بهارات شاكتي" للجيش والقوات الجوية والبحرية الهندية، والتي كان يشاهدها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ذات المنطقة تقريبًا التي سقطت فيها الطائرة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا هو أول حادث تحطم لطائرة مقاتلة من طراز "تيغاس".
يذكر أنه في فبراير/ شباط 2019، سمحت هيئة تنظيم الطيران الهندية (CEMILAC) باستخدام طائرات "تيغاس" المقاتلة الأسرع من الصوت، التي تم تطويرها في البلاد، في القوات الجوية الهندية.