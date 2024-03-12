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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور
تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الهندية، اليوم الثلاثاء، بتحطم مقاتلة هندية الصنع من طراز "تيغاس"، بالقرب من مدينة جايسالمر، خلال رحلة للتحقق من الاستعداد... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:55+0000
2024-03-12T12:55+0000
رصد عسكري
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ووفقا للخدمة، قفز الطيار من المقاتلة قبل تحطمها، ولم تقع إصابات أو وفيات، وتم فتح تحقيق في الحادث.وتجري اليوم الثلاثاء، مناورات "بهارات شاكتي" للجيش والقوات الجوية والبحرية الهندية، والتي كان يشاهدها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ذات المنطقة تقريبًا التي سقطت فيها الطائرة.ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا هو أول حادث تحطم لطائرة مقاتلة من طراز "تيغاس".يذكر أنه في فبراير/ شباط 2019، سمحت هيئة تنظيم الطيران الهندية (CEMILAC) باستخدام طائرات "تيغاس" المقاتلة الأسرع من الصوت، التي تم تطويرها في البلاد، في القوات الجوية الهندية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية...فيديو وصور

12:55 GMT 12.03.2024
© AP Photo / Aijaz RahiIndian Air Force's fighter aircraft Tejas performs aerobatic maneuvers on the fourth day of the Aero India 2023 at Yelahanka air base in Bengaluru, India, Thursday, Feb. 16, 2023.
Indian Air Force's fighter aircraft Tejas performs aerobatic maneuvers on the fourth day of the Aero India 2023 at Yelahanka air base in Bengaluru, India, Thursday, Feb. 16, 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
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أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الهندية، اليوم الثلاثاء، بتحطم مقاتلة هندية الصنع من طراز "تيغاس"، بالقرب من مدينة جايسالمر، خلال رحلة للتحقق من الاستعداد القتالي.
ووفقا للخدمة، قفز الطيار من المقاتلة قبل تحطمها، ولم تقع إصابات أو وفيات، وتم فتح تحقيق في الحادث.
وتجري اليوم الثلاثاء، مناورات "بهارات شاكتي" للجيش والقوات الجوية والبحرية الهندية، والتي كان يشاهدها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ذات المنطقة تقريبًا التي سقطت فيها الطائرة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا هو أول حادث تحطم لطائرة مقاتلة من طراز "تيغاس".
يذكر أنه في فبراير/ شباط 2019، سمحت هيئة تنظيم الطيران الهندية (CEMILAC) باستخدام طائرات "تيغاس" المقاتلة الأسرع من الصوت، التي تم تطويرها في البلاد، في القوات الجوية الهندية.
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