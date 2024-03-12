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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/صحيفة-تحذر-من-خطر-وجود-قوات-أمريكية-في-أوكرانيا-وحدوث-صراع-شامل-1086907277.html
صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أمريكية أن وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية من شأنه أن يثير تصعيدًا خطيرًا. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T13:42+0000
2024-03-12T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات المسلحة الأوكرانية ليست مدربة بشكل كافٍ على استخدام الأسلحة والأنظمة العالية التقنية المنقولة إلى أوكرانيا، وهذا يدعو إلى التشكيك في إمكانية استخدامها بفعالية".وأشارت صحيفة "American Conservative" إلى أنه لا يزال هناك أيضًا خطر متزايد لفقدان المعدات أو سرقتها بسبب عدم اكتمال فواتير النقل عند نقل الأسلحة وضعف الدعم اللوجستي.وقالت: "إرسال معدات عالية التقنية إلى ثقب أسود والأمل في تحقيق الأفضل هو لعبة خطيرة".وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240311/البنتاغون-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-لا-غنى-عنه-فيما-يتعلق-بالإمدادات-إلى-أوكرانيا-1086886651.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"

13:42 GMT 12.03.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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صرحت صحيفة أمريكية أن وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية من شأنه أن يثير تصعيدًا خطيرًا.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات المسلحة الأوكرانية ليست مدربة بشكل كافٍ على استخدام الأسلحة والأنظمة العالية التقنية المنقولة إلى أوكرانيا، وهذا يدعو إلى التشكيك في إمكانية استخدامها بفعالية".

وأضافت: "تدريب الجيش الأوكراني يضع القوات الأمريكية على مقربة بشكل خطير من الاتصال المباشر مع الجيش الروسي، وهو ما قد يعني صراعًا أكبر يشمل الناتو وتصعيدًا نوويًا".

وأشارت صحيفة "American Conservative" إلى أنه لا يزال هناك أيضًا خطر متزايد لفقدان المعدات أو سرقتها بسبب عدم اكتمال فواتير النقل عند نقل الأسلحة وضعف الدعم اللوجستي.

وأوضحت أن المسؤولين في الولايات المتحدة ليس لديهم في كثير من الأحيان أي فكرة عن المكان الذي تنتهي فيه المعدات الأمريكية الحساسة للغاية بعد أن ينتهي بها الأمر في أوكرانيا.

وقالت: "إرسال معدات عالية التقنية إلى ثقب أسود والأمل في تحقيق الأفضل هو لعبة خطيرة".
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا غنى عنه فيما يتعلق بالإمدادات إلى أوكرانيا
أمس, 20:25 GMT
وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
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