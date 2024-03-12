https://sputnikarabic.ae/20240312/صحيفة-تحذر-من-خطر-وجود-قوات-أمريكية-في-أوكرانيا-وحدوث-صراع-شامل-1086907277.html
صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أمريكية أن وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية من شأنه أن يثير تصعيدًا خطيرًا. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T13:42+0000
2024-03-12T13:42+0000
2024-03-12T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات المسلحة الأوكرانية ليست مدربة بشكل كافٍ على استخدام الأسلحة والأنظمة العالية التقنية المنقولة إلى أوكرانيا، وهذا يدعو إلى التشكيك في إمكانية استخدامها بفعالية".وأشارت صحيفة "American Conservative" إلى أنه لا يزال هناك أيضًا خطر متزايد لفقدان المعدات أو سرقتها بسبب عدم اكتمال فواتير النقل عند نقل الأسلحة وضعف الدعم اللوجستي.وقالت: "إرسال معدات عالية التقنية إلى ثقب أسود والأمل في تحقيق الأفضل هو لعبة خطيرة".وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20240311/البنتاغون-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-لا-غنى-عنه-فيما-يتعلق-بالإمدادات-إلى-أوكرانيا-1086886651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة تحذر من خطر وجود قوات أمريكية في أوكرانيا وحدوث "صراع شامل"
صرحت صحيفة أمريكية أن وجود الجيش الأمريكي في أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية من شأنه أن يثير تصعيدًا خطيرًا.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "القوات المسلحة الأوكرانية ليست مدربة بشكل كافٍ على استخدام الأسلحة والأنظمة العالية التقنية المنقولة إلى أوكرانيا، وهذا يدعو إلى التشكيك في إمكانية استخدامها بفعالية".
وأضافت: "تدريب الجيش الأوكراني يضع القوات الأمريكية على مقربة بشكل خطير من الاتصال المباشر مع الجيش الروسي، وهو ما قد يعني صراعًا أكبر يشمل الناتو وتصعيدًا نوويًا".
وأشارت صحيفة "American Conservative" إلى أنه لا يزال هناك أيضًا خطر متزايد لفقدان المعدات أو سرقتها بسبب عدم اكتمال فواتير النقل عند نقل الأسلحة وضعف الدعم اللوجستي.
وأوضحت أن المسؤولين في الولايات المتحدة ليس لديهم في كثير من الأحيان أي فكرة عن المكان الذي تنتهي فيه المعدات الأمريكية الحساسة للغاية بعد أن ينتهي بها الأمر في أوكرانيا.
وقالت: "إرسال معدات عالية التقنية إلى ثقب أسود والأمل في تحقيق الأفضل هو لعبة خطيرة".
وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
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